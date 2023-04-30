日本首相29日啟程訪問非洲四國與新加坡

亞洲

日本時間4月29日上午，日本首相岸田文雄啟程前往非洲等5國進行訪問。岸田文雄在29日至5月5日期間，將訪問埃及、加納、肯尼亞、莫桑比克和新加坡，將與各國領導人會面，討論俄羅斯入侵烏克蘭等問題。

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這是日本首相自 2016 年 8 月，前首相安倍晉三訪問非洲以來，七年來首次訪問非洲。 臨行前，岸田在羽田機場對記者說：“由於國際秩序的基礎因俄羅斯入侵烏克蘭而動搖，我想與非洲主要國家領導人就國際問題交換意見，這將使廣島七國集團峰會的討論更加充實。

日本內閣官房長官松野博一在4月26日的記者會上表示，岸田文雄首相在訪問非洲的歸途，將在新加坡停留，與李顯龍總理舉行首腦會談。 松野博一指出：“今年是日本與東盟（ASEAN）友好合作 50 周年，我們將以此為契機，進一步加強與新加坡的合作。”

據說此次訪問的主要目的是爭取在以俄羅斯和中國為一方，以七國集團等西方國家為另一方的國際社會對壘中，採取中立立場的非洲國家的合作與支持。

將在5月舉行的廣島七國集團首腦峰會的主要議程將是俄羅斯入侵烏克蘭和應對不斷增加軍事壓力的中國，岸田首相希望得到非洲對七國集團等的理解和支持。

另據報道，岸田文雄首相將於5月初訪問韓國，並與尹錫悅總統舉行會談。 在今年3月，尹錫悅總統訪問日本，在與岸田首相舉行的日韓首腦會談中，兩國首腦同意恢復兩國領導人互訪的“穿梭外交”，這將是他就任首相後的首次訪韓。