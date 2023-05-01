俄羅斯對烏克蘭連射導彈 釀1死37傷

烏克蘭/俄羅斯

2023年5月1日，在烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的巴甫洛格勒（Pavlograd）鎮，77歲的當地居民柳博夫-瓦西利耶娃（Liubov Vasylieva）站在被俄軍打擊的房屋院子殘骸中。

俄羅斯周日夜間對烏克蘭連射導彈。據烏克蘭地方政府表示，南部赫爾松地區有1人死亡，3人受傷；東部第聶伯羅彼得羅夫斯克地區，有34人受傷，包括5名兒童。

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據法新社5月1日報道，今天凌晨，莫斯科又對烏克蘭城市發射了新一波導彈，據基輔地區部隊說，其中大部分已被他們擊毀。

據赫爾松軍管門負責人奧列克桑德-普羅庫丁（Oleksander Prokudin）在電報群Telegram上說，俄軍的目標是當地人口密集的住宅區和赫爾松（城市）中心的一座官方建築。

他補充說，赫爾松市在大約24小時內遭到八次炮擊。俄羅斯的這一輪轟擊，造成一人死亡，另有三人受傷，包括一名兒童。

據第聶伯羅彼得羅夫斯克州的州長利薩科（Serhiy Lyssak）周一在社交網絡上說，在東部的巴甫洛格勒（Pavlograd）鎮，俄羅斯發射的導彈至少造成34人受傷，包括5名兒童，最小的是一名8歲的女孩。

他補充說，在巴甫洛格勒鎮，"有19棟多層建築、25座民宅、6所學校和幼兒園及5家商店被損壞"。

烏克蘭軍隊總司令紮魯什尼（Valéry Zaloujny）在電報群Telegram上說，周日夜裡，"大約在凌晨2:30"（格林尼治標準時間23:30），"俄羅斯侵略者用他們的戰略飛機襲擊了烏克蘭"，發射了"18枚巡航導彈"，其中15枚被摧毀。

法新社這個報道說，在過去的冬季，烏克蘭呼籲西方盟友助其擊退俄軍對該國能源網絡的轟炸後，加強了防空防禦，包括使用美國愛國者系統。

俄羅斯去年11月從赫爾松市撤軍後，仍控制着赫爾松地區的一部分。

最近幾周，烏克蘭的大部分戰鬥都集中在頓巴斯東部地區，特別是在巴赫穆特鎮。俄國人一直在非常逐步緩慢地在這個基本上被摧毀的工業城市推進，他們聲稱控制了該市大約80%的地方。

烏克蘭地面部隊指揮官賽爾斯基（Oleksander Syrsky）周一表示，他手下部隊在巴赫穆特進行了小規模反擊。他並強調那裡的局勢仍然"相當複雜"，並說，俄羅斯"沒有辦法（完全）控制這座城市"。