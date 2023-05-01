俄羅斯5.1破壞事件：貨車被炸出軌 高壓電塔被炸翻

俄羅斯/烏克蘭戰爭

俄羅斯境內頻發破壞事件：繼克里米亞油庫大火和布良斯克襲擊釀4人死亡後，5月1日周一，布良斯克州一列貨車被炸出軌，列寧格勒一條高壓線被爆炸損壞。俄聯邦安全局老闆博爾特尼科夫（Alexandre Bortnikov）指責烏克蘭和西方煽動俄羅斯人進行破壞和武裝叛亂。

廣告 繼續瀏覽後續

今天5月1日周一，俄羅斯與烏克蘭接壤的布良斯克州的州長博戈馬茲（Alexander Bogomaz）在電報群說，"一個不明爆炸裝置被引爆，導致一列貨運列車脫軌。但“沒有人員傷亡”。

在這些事件發生之前一天，烏克蘭的襲擊造成布良斯克地區一個村莊4人死亡，之前兩天，俄羅斯吞併的克里米亞一個油庫受到無人機襲擊發生大火。

據俄羅斯鐵路公司在不同的聲明中說，火車被炸翻事件發生在當地時間5月1日上午10點17分（格林尼治標準時間7點17分），地點在烏克蘭邊境以北約60公里的Ounetcha和Rassoukha鎮之間，這段路的交通因此而被中斷。

據消息人士稱，該火車的車頭和兩個油罐車在出軌後起火，火勢在下午早些時候被消防隊控制住。

俄羅斯鐵路公司聲稱，除了機車之外，還有七輛貨車出軌：其中四輛裝有石油，其他則是建築材料。當時該公司沒有提到有爆炸物，只是說事件是由"外部人員的干預"造成的。

幾家俄羅斯媒體播放的圖片顯示，火車的車頭和幾節貨運車廂着火，躺在鐵軌附近的草地上。

法新社說，自2022年2月24日俄羅斯對烏克蘭發動侵略攻勢以來，俄羅斯的軍事基地、軍隊招募中心和鐵路都受到過破壞活動。但這是俄媒體第一次公開報道如此驚人的貨車脫軌事件。

高壓電塔倒地

今天周一，列寧格勒州州長亞歷山大-德羅茲堅科（ Alexandre Drozdenko）周一表示，在聖彼得堡以南約50公里的蘇薩尼諾村（Soussanino）附近，一條高壓線被爆炸裝置炸毀。

這位州長在電報群Telegram上發布的照片顯示，一個翻倒的電塔躺在一個林區附近的地上。據他說，俄羅斯聯邦安全部門（FSB）已就"破壞行為"展開調查。

4月初，俄羅斯聯邦安全局老闆亞歷山大-博爾特尼科夫（Alexandre Bortnikov）指責烏克蘭和西方試圖煽動俄羅斯人進行破壞和武裝叛亂。

最近幾周，俄羅斯當局一直在強調，恐怖主義的風險已經增加。5月初為國家重大節日組織的許多公共活動被取消，因為威脅被認為太高。