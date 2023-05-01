普京簽法令：俄羅斯開始抓“叛徒”“間諜”

俄羅斯濫抓間諜叛徒

俄羅斯在國內加強搜捕間諜： 自俄羅斯入侵烏克蘭以來，根據新的軍事審查法，俄羅斯掀起抓間諜和叛國者的運動，數百名俄羅斯人被罰款或被判處重刑。地方媒體頭條報道間諜或叛國者被聯邦安全組進家抓捕幾乎已成為常態。

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據政客新聞5月1日報道，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，根據新的軍事審查法，莫斯科正在重新定義敵人，數百名俄羅斯人被罰款或判處數年監禁。而以前從來沒有人因為含有公開信息的公開聲明而用叛國罪的核指控來給某人定罪。

俄羅斯安全部門的專家安德烈-索爾達托夫告訴《政治新聞》說，克里姆林宮"已決定大幅擴大指控叛國罪和間諜罪的'目標名單'"。

在普京上周簽署法律，將對叛國罪的懲罰從20年延長至終身後，任何人都可以在穿長袍的法官的合法印記下，被逐出公共生活。

遭勒令關閉的俄羅斯著名人權團體「紀念」 （Memorial）的負責人奧爾洛夫（Oleg Orlov）在法院外說："與外國人喝咖啡時談論政治壓迫的話題，已經可以被視為叛國罪。

和許多人一樣，他看到了與蘇聯時代的相似之處，當時數以萬計的"國家敵人"被指控為外國政府的間諜，並被送往遙遠的勞改營或乾脆被處決，而僅僅是外國人，根據蘇聯共產黨的定義就是可疑的。

叛國罪是萬能罪

叛國案不屬於俄羅斯聯邦安全局（FSB）的職權範圍，這使得它們具有獨特的保密性。在法庭上，聽證會是閉門舉行的--避開公眾和媒體--辯護律師幾乎被堵住嘴。

但是，這種情況以前曾經相對罕見：根據俄羅斯法院的統計數據，在2009年至2013年期間，共有25人因間諜或叛國罪被審判。2014年克里米亞被吞併後，這個數字從少數人浮動到最多17人不等。這些事件涉及學者、克里米亞韃靼人和被指控向外國方面傳遞敏感信息的軍人，通常很少引起注意。

一位被指控與捷克熟人分享國家機密的前國防部記者伊萬-薩夫羅諾夫（Ivan Safronov）的入獄在2020年在他的同行中引發了大規模的抗議，並使叛國法成為關注的焦點。顯然，即使是分享從公共來源收集到的信息也可能被定罪。

再加上2012年反克里姆林宮抗議活動後提出的修正案，即把對 "旨在破壞俄羅斯安全的外國組織"的任何幫助都稱為叛國罪。

2022年2月入侵烏克蘭

該報道說，一些俄羅斯人對戰爭感到憤怒，但又不敢公開抗議，他們試圖以不太明顯的方式支持烏克蘭，例如向援助組織捐款。

當局的反應是迅速的： 在普京宣布對烏克蘭的“特別軍事行動”後僅三天，俄羅斯總檢察院就警告說，它將檢查"每一個財政或其他幫助的案例"，看是否有叛國的跡象。

數以千計的俄羅斯人陷入了法律的深淵。法律援助團體（Pervy Otdel）在社交媒體上分享了一張問答卡"我向一個烏克蘭非政府組織轉移了100盧布。這就是結局嗎？"。

俄羅斯議會上院聯邦委員會國防委員會主席安德烈-克里莫夫(Andrei Klimov)參議員警告說："目前的情況是，這條[叛國]條款可能會被更廣泛地應用。

捏造叛徒

伊萬-帕夫洛夫（Ivan Pavlov）在為薩夫羅諾夫辯護而被迫逃離俄羅斯後，從流亡地領導着法律援助團體Pervy Otdel，他估計自戰爭開始以來已經有大約70起叛國案，是戰前幾年的兩倍。而且這一速度似乎還在加快。

地區媒體報道因叛國罪被捕的頭條新聞幾乎已成為常態。有時，它們包括俄羅斯聯邦調查局FSB小組衝進人們家裡，在鏡頭前獲取所謂供詞的視頻片段。

然而，從我們能從媒體披露的信息中了解到的這些案件的情況來看，證據並不令人信服。

去年12月，21歲的薩維利-弗羅洛夫成為第一個被指控陰謀叛逃的人。據報道，其中的罪證是他試圖在汽車後備箱中裝上一條迷彩褲，越過邊界進入鄰國格魯吉亞。

今年4月初，一對已婚夫婦在工業城市下塔吉爾因涉嫌與烏克蘭情報部門合作而被捕。這兩人在附近的一家國防工廠工作，但俄羅斯獨立媒體Holod援引的熟人否認他們有機會接觸到秘密信息。

帕夫洛夫說，"這是對戰爭的一種反應： 上層有對叛徒的需求。如果他們找不到真正的叛徒，他們就會捏造，發明叛徒"。