歐盟為烏克蘭籌集炮彈 南非大亨呼籲向國際採購

歐盟/烏克蘭/軍火

德國一個北約基地的彈藥（插圖）。

歐盟專員布勒東為烏克蘭籌備彈藥的巡訪即將結束，歐盟能否完成年底前交付烏克蘭100萬發炮彈的承諾受到關注。南非大亨呼籲歐盟改變採購規則，向歐洲之外開放市場，而“不要僅僅採取法國的立場"。

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據政客新聞今天5月1日說，歐盟內部市場專員蒂埃里-布勒東(Thierry Breton)即將結束歐盟10國行，計畫在本周三向歐盟提交援助烏克蘭彈藥計畫。他這輪訪問旨在加強生產彈藥以支持烏克蘭。

歐盟承諾在年底前向基輔提供100萬枚炮彈，布勒東決心要讓所有的炮彈都在歐盟本土生產。

該報道說，俄羅斯正在試圖全面入侵烏克蘭，基輔則很快將發起反攻，要將佔領者趕出其南部和東南部的關鍵地區。

烏克蘭防長列茲尼科夫在上周五說，準備工作"即將結束"，"烏克蘭已"準備好"進攻。為此，基輔需要它能得到的每一枚炮彈。

然而，歐盟內部市場專員法國人布勒東和其他人認為，這場戰爭是加強歐洲國防工業的一個機會，並在戰略自主的道路上邁出了一步。因此，他有興趣展示100萬枚炮彈可以在歐洲生產，而不是從國外購買，此刻他的工作很緊迫，他下一步將訪問德國和西班牙。

一些國家認為，10億歐元的資金應該用於在國際市場上購買彈藥，而布勒東在塞浦路斯和希臘等盟友支持下說，製造彈藥的資金應該留在歐盟內部。

現在，工業界的重量級人物正在大聲疾呼，敦促歐盟在其邊界之外尋找武器。在希臘德爾菲經濟論壇場外，南非國防大亨、派拉蒙集團董事長伊奇科維茨表示，布魯塞爾應該改變其國防採購規則，向非歐盟的私營公司開放市場。"

這位南非的國防大亨說，"我希望布勒東專員採取的是歐洲立場，而不是法國的或僅僅是法國的立場"。

據法新社說，法國總統馬克龍昨天4月30日和烏克蘭總統澤連斯基通話，再次承諾會向烏克蘭提供“所需的一切必要援助”，以“恢復烏克蘭的主權和領土完整”。