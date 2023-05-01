瓦格納老闆：我們只有所需彈藥的10%至15%

瓦格納集團

瓦格納集團老闆普里戈津稱他的部隊每天需要300噸彈藥2023年5月1日

在烏克蘭保證說他們已準備好發動大規模反攻之際，瓦格納集團的老闆普里戈津說，他手下的部隊只有所需彈藥的10%至15%。普里戈津稱他的部隊每天需要300噸彈藥。

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俄羅斯私營軍事集團瓦格納的負責人葉夫根尼-普里戈津 （Evguéni Prigojine）4月30日星期天表示，他的手下正在烏克蘭東部的巴赫穆特作戰，他們缺少彈藥。他並警告說，烏克蘭的反攻對俄羅斯來說可能是"一場悲劇"。

瓦格納老闆在接受親克里姆林宮的戰地記者謝苗-佩戈夫（Semyon Pegov）採訪時說：我們（瓦格納）只有所需彈藥的10-15%"。

普里戈津指責俄羅斯軍方高層應該對他們缺乏彈藥負責，他說，他預計烏克蘭將在5月中旬發動反攻。他警告說：“這個反攻可能成為我們國家的悲劇”。

瓦格納集團的準軍事部隊一直處於巴赫穆特鎮周邊戰鬥的前線。這個以兇悍聞名於世的僱傭軍團在俄羅斯僱傭了大批囚犯到烏克蘭前線作戰。

葉夫根尼-普里戈津與俄羅斯軍方高層發生了公開衝突，他指責俄羅斯軍方故意不給他的部隊提供足夠的彈藥，並多次公開攻擊俄羅斯國防部長謝爾蓋-紹伊古。

俄羅斯軍隊已再次更換了後勤主管。法新社說說，這是在短短6個月內的第二次。

烏克蘭在本周表示，其反攻的準備工作已接近完成。

俄羅斯境內的破壞活動日益頻繁：周日，俄羅斯與烏克蘭接壤的布良斯克地區的州長宣布，烏克蘭對一個俄羅斯村莊的轟炸已經造成4人死亡，2人受傷。

前一天，據俄羅斯吞併的克里米亞半島當局稱，一次無人機襲擊導致俄羅斯黑海艦隊在克里米亞的母港塞瓦斯托波爾的一個油庫發生火災。

今天5月1日，布良斯克地區，一列貨運火車因一個爆炸裝置而脫軌起火。同一天，在列寧格勒，一個高壓電線塔被炸毀，翻到在地。