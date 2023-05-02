烏克蘭/加拿大
加拿大-烏克蘭首腦通話確認長期合作 加拿大豹2坦克運抵波蘭
發表時間：
加拿大總理特魯多與烏克蘭總統澤連斯基5月1日通話，宣布兩國將繼續實施長期合作計畫。渥太華向基輔承諾的8輛豹2坦克已運抵波蘭...
廣告
據法新社5月2日凌晨發自基輔的報道，加拿大與烏克蘭兩國首腦周一進行了電話會談，會談結束時，特魯多承諾加拿大將繼續支持烏克蘭：只要烏克蘭有需要，就會支持下去，不管多長時間。
加拿大總理特魯多在一條推文中說，"加拿大將繼續向烏克蘭提供軍事、人道主義和財政援助"。
烏克蘭總統澤連斯基在每日電視講話中讚揚了"烏克蘭和加拿大之間的長期國防合作計畫"。他還就加拿大持續支持烏克蘭，向加拿大總理特魯多表示了感謝。
他說："加拿大已開始沒收俄羅斯的資產”。他補充說："這對世界上所有其他國家來說，都是一個重要的範例。
據法新社說，今年4月中旬，渥太華向基輔承諾的8輛豹2坦克已運抵波蘭。這些55噸重的坦克是加拿大武器庫的關鍵組成部分，也是其最先進的設備之一。
加拿大在今年3月宣布將培訓烏克蘭工程師的任務延長至10月，並宣布向烏克蘭提供“戰鬥醫學培訓”。
自2015年9月以來，加拿大已培訓超過3萬6,000名烏克蘭士兵，這項任務將延長到2025年的3月。