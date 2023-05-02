加拿大-烏克蘭首腦通話確認長期合作 加拿大豹2坦克運抵波蘭

烏克蘭/加拿大

烏克蘭總統澤連斯基在每日電視講話中表示他與加拿大總理特魯多通話時感謝加拿大對烏克蘭的支持2023年5月1日

加拿大總理特魯多與烏克蘭總統澤連斯基5月1日通話，宣布兩國將繼續實施長期合作計畫。渥太華向基輔承諾的8輛豹2坦克已運抵波蘭...

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社5月2日凌晨發自基輔的報道，加拿大與烏克蘭兩國首腦周一進行了電話會談，會談結束時，特魯多承諾加拿大將繼續支持烏克蘭：只要烏克蘭有需要，就會支持下去，不管多長時間。

加拿大總理特魯多在一條推文中說，"加拿大將繼續向烏克蘭提供軍事、人道主義和財政援助"。

烏克蘭總統澤連斯基在每日電視講話中讚揚了"烏克蘭和加拿大之間的長期國防合作計畫"。他還就加拿大持續支持烏克蘭，向加拿大總理特魯多表示了感謝。

他說："加拿大已開始沒收俄羅斯的資產”。他補充說："這對世界上所有其他國家來說，都是一個重要的範例。

據法新社說，今年4月中旬，渥太華向基輔承諾的8輛豹2坦克已運抵波蘭。這些55噸重的坦克是加拿大武器庫的關鍵組成部分，也是其最先進的設備之一。

加拿大在今年3月宣布將培訓烏克蘭工程師的任務延長至10月，並宣布向烏克蘭提供“戰鬥醫學培訓”。

自2015年9月以來，加拿大已培訓超過3萬6,000名烏克蘭士兵，這項任務將延長到2025年的3月。