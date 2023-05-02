日本首相岸田文雄宣布5月7日赴韓國訪問

日相宣布訪韓

日本首相岸田文雄今天5月2日宣布，他計畫於5月7-8日訪問韓國，與韓國總統尹錫悅進行會談。目前這兩個美國在東亞的盟友之間的關係正在升溫。

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岸田文雄這次訪問首爾將是2018年以來，日本首相首次訪問韓國。此前，岸田文雄和尹錫悅於3月中旬在東京舉行了首腦會談，雙方當時同意相互取消貿易限制。

法新社這個報道說，近年來，韓日之間的關係因日本對朝鮮半島的殖民統治（1910-1945年）的歷史爭端而惡化，包括韓國"慰安婦"及韓國人在日本公司“強迫勞動”問題。

但在中國和朝鮮的共同區域挑戰背景下，日韓兩國領導人正試圖拉近兩國的關係。

岸田在非洲的加納說："如果情況允許，我們正在協調（我）5月7日和8日對韓國的訪問"。加納是日本首相本次對非洲4國和新加坡訪問的第二站，第一站是埃及。

他告訴記者，在定於5月19日至21日在日本廣島舉行的七國集團峰會之前，他對首爾的訪問是“就日韓之間加速發展關係，以及迅速變化的國際局勢坦誠交換意見的好機會”。

岸田說，他希望這次訪問將為兩國之間的"穿梭外交"提供新動力，這種機制是兩國領導人之間的定期會晤，自2011年12月以來一直暫停，岸田文雄和尹錫悅在3月在東京會面時同意恢復這種機制。

在2018年韓國法院作出命令日本公司為日佔時期的強迫勞動人員支付賠償的裁決後，日韓關係有所惡化。但首爾在今年3月初提出了一項對遭受強迫勞動的韓國人進行賠償的計畫，東京方面沒有進行資金參與。

日本經濟產業省(Meti)上周宣布，在2019年將韓國從可信貿易夥伴的所謂"白名單"上移除後，已開始恢復韓國進入白名單的進程。