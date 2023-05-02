日美高官在華盛頓確認：與中國脫鉤不現實

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正在美國訪問的自民黨（LDP）幹事長茂木敏充，日本時間5月2日上午，與美國國家安全顧問沙利文等政府高官舉行了一系列會談。

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在會談後茂木敏充對記者們表示：“日美同盟比以往任何時候都更加牢固，日美之間的合作領域正在擴大。”雙方在日本和美國共同努力，達成國際社會的團結，以維護國際秩序上達成共識。

茂木幹事長自上月30日起與自民黨國會議員一起前往華盛頓，除此之外，他還會見商務部長雷蒙德，並和他擔任外相時任美國國務卿的蓬佩奧舉行會談。

而據日本《每日新聞》5月2日發表的《自民黨茂木與美國政府要人會談在“與中國脫鉤不現實”這一點上達成共識》（記者秋山信一）一文報道：自民黨幹事長茂木敏充1日（美國時間）在訪問華盛頓特區期間，與美國國家安全顧問沙利文、商務部長雷蒙多以及參議院民主黨和共和兩黨領導人舉行了會談。一系列會談結束後，茂木敏充就日美與中國的關係稱：“在經濟領域，所有的方面與中國脫鉤是不現實的。有必要明確區分可以安全地保持與中國的關係的領域和敏感的必須加以注意的領域，在這一點上我們達成共識。”

另據報道，日本超黨派日中友好議員聯盟4月19日下午召開大會，任命自民黨前幹事長二階俊博為該聯盟新任會長。

日中友好議員聯盟自前任會長林芳正因被任命為外務大臣辭職以來，已經有大約一年半會長一職空缺。據說二階正在安排6月下旬在通常國會結束後率團訪問中國。起初，他考慮過5月份訪問中國，但據說日本和中國在時間安排上都不方便。