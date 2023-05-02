珠穆朗瑪峰本季登山者創新高 已有3嚮導1登山者死亡

珠穆朗瑪峰登山

按每人1.1萬美元計算，珠穆朗瑪峰登山許可證一項收入在2019年為尼泊爾賺了440萬美元。

珠穆朗瑪峰本季登山人數將創新高，約有1000人希望登上8849米的世界最高峰，但由於人多和氣候變化，他們需要經過昂貴而危險的攀登，才有望達到山頂。

廣告 繼續瀏覽後續

昨天5月1日，一名69歲的美國登山者在6400米處突然死亡。這是本賽季外國登山者在珠穆朗瑪峰的首例死亡。他的身份尚未公布。

據貝尤爾（Beyul）探險公司的夏爾巴嚮導巴桑-次仁Pasang Tshering告訴法新社："他身體不適，在2號營地死亡，目前正努力將他的屍體運下來”。“但周二的天氣狀況阻礙了這次行動”。

不是攀登事故

貝尤爾探險公司是美國探險組織者國際登山協會（IMG）的在當地的合作夥伴。國際登山協會的負責人西蒙森（Eric Simonson）在美國公司的網站上發表聲明說：“國際登山協會IMG深感悲痛地宣布，2023年珠峰的一名隊員在2號營地死亡”。

西蒙森說：“我們能夠確認，這一事件不是由攀登事故或路線問題造成的”，他指出，若是上述兩個因素可能會影響到山上的其他團隊，或對他們構成安全問題。

珠峰南側的登山季節從4月中旬持續到6月初。4月，珠穆朗瑪峰發生了一起悲劇：3名尼泊爾運送物資的登山者失蹤。這3人當時正在穿越危險的昆布冰川，將補給品運到1號營地，這是通往珠穆朗瑪峰頂峰的第一個階段，他們被一團雪擊中並被拖入裂縫中。

尼泊爾已向外國登山者發放了466張登山許可證，其中大部分人都有嚮導陪同。這意味着約有1000人將在6月初結束的這個季節試圖登上珠穆朗瑪峰頂。

這樣多的登山者，可能再次導致通往山頂的路線出現繁忙的交通和瓶頸，特別是如果攀登窗口因惡劣天氣條件而縮短，情況將會更嚴重。

悲劇每年有

平均而言，每年有五名登山者在試圖攀登世界最高峰（8849米）珠穆朗瑪峰時死亡。2019年，有11人死亡，其中4人是由於過度登山。

尼泊爾擁有世界上十座最高峰中的八座，每個登山季節都會迎來數以百計的登山者，這時溫度比較溫和，風一般比較弱。

上個月，56歲的北愛爾蘭著名登山家諾埃爾-漢納（Noel Hanna）在世界第十高峰的安納普爾納（Annapurna）山去世，那裡的死亡率甚至比珠穆朗瑪峰還要高。這位冒險家在成功地攀登了這座具有技術挑戰性的8091米的山峰後，在4號營地去世。

第二天，28歲的印度登山者巴爾吉-考爾（Baljeet Kaur）和他30歲的同胞阿瓊·瓦傑帕伊（Arjun Vajpai）在安納普爾納山，在數小時的搜尋後，都從裂縫中獲救。

第三個印度登山者，34歲的阿努拉格-瑪洛Anurag Maloo，在跌入300米的裂縫三天後，被發現還活着。

喜馬拉雅山的登山業依賴於夏爾巴人的經驗，他們通常來自珠穆朗瑪峰的山谷。他們每年陪同數百名冒險家登上 "世界屋脊"，也付出了沉重的代價：在珠峰上死亡的人中有三分之一是尼泊爾登山者。