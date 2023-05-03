克里米亞大橋附近俄羅斯燃料庫着火

俄羅斯/烏克蘭克里米亞

在刻赤海峽和克里米亞大橋附近的塔曼 (Taman) 看到燃燒的油庫。 2023年5月3日

俄羅斯官員5月3日表示，連接俄羅斯大陸和克里米亞的一座重要橋樑附近一個燃料庫周二晚上着火了。

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據俄羅斯吞併地區的當地省長康德拉季耶夫（Veniamine Kondratiev）說，起火的燃料庫位於靠近克里米亞的克拉斯諾達爾地區的俄羅斯伏爾納（Volna）村。時間是在周二晚上。

據法新社報道：康德拉季耶夫在電報群上說，"一輛裝有石油產品的油罐車在捷姆留斯基（Temryuksky）區的伏爾納村起火。他寫道，這場"火災被賦予了最高級別的嚴重性"。但他沒有說明火災的來源。

他補充說，"根據初步信息，沒有人死亡或受傷"，並且火災"沒有威脅到該村的居民"，他保證說，被派往現場的188名消防員正在盡最大努力"防止火災進一步蔓延"。

據俄羅斯官方塔斯社援引緊急服務部門一名消息人士的話說，火災是由"一架無人機墜落"引起的。

據親俄博主費多羅夫（Kirill Fedorov）在電報群上發布的據稱是在伏爾納村拍攝的圖片顯示，夜間一個大型油罐的上方出現了火焰和濃煙柱。

伏爾納村位於克里米亞大橋的末端，大橋建在刻赤海峽上，連接俄羅斯和2014年被莫斯科吞併的克里米亞半島。

該高架橋在10月被一次強烈的爆炸破壞，俄羅斯當局認為是烏克蘭特工部門用卡車炸彈引爆的。

那次爆炸造成3人死亡，並在俄羅斯引起了震驚：離前線如此之遠的關鍵基礎設施可能受到損壞對於莫斯科來說，是一個真正的羞辱。

最近幾天，俄羅斯和克里米亞成為一系列襲擊的目標。然而，基輔沒有宣稱對這些襲擊負責，並在最近表示，其大規模軍事進攻的準備工作"即將結束"。

在最近的四天內，爆炸裝置使烏克蘭邊境附近的兩輛貨物列車脫軌，並損壞了一條高壓線，此外，烏克蘭的無人機攻擊還導致了克里米亞塞瓦斯托波爾一個油庫發生大火。