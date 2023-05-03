歐洲怎樣才能減少對中國藥品的依賴

歐盟/藥物/中國

2023年3月14日法國加萊海峽布洛涅-上-梅爾市一家藥店裡的阿莫西林。

19個歐盟成員國正在推動歐盟採取有效措施，加強自主生產能力，減少對中國進口藥品成分的依賴。比利時、法國、西班牙和德國等國家希望通過《關鍵藥品法》來加強歐洲獲得關鍵藥物的安全。

廣告 繼續瀏覽後續

據政客新聞5月3日從布魯塞爾發出的信息說，歐盟多國正在支持比利時提出的一項提案，即仿照歐盟將公共資金投入“芯片行業”的《芯片法》，制定一項《關鍵藥品法》，目標是加強歐盟在藥品生產方面的自主能力。

已有18個國家加入比利時的建議，包括德國、法國、意大利和西班牙。這些國家人口加起來占歐盟總人口90%，這將使委員會難以忽視。

自冠狀病毒COVID-19大流行以來，人們越來越認識到中國作為醫藥原料出口國的關鍵地位。

路透社說，據一份標註5月2日的文件顯示，由19個歐盟成員國組成的集團正在推動採取措施，減少該集團對中國進口藥品成分的依賴。此舉發生在歐盟委員會提議對管理其1360億歐元（1480億美元）製藥業的立法進行全面修訂後的一周。

歐盟委員會上周提出的立法旨在重新推動投資，減少（藥物）短缺，並在各國的衛生預算遭冠狀病毒（COVID-19）治療費拖累的時候，方便患者獲得價格實惠的藥物。

而比利時、法國、西班牙和德國等支持該法案的國家，更希望歐盟採取一項"徹底行動"，即，通過《關鍵藥品法》來加強歐洲獲得關鍵藥物的安全。

這些國家對全球都依賴中國一小撮製造商提供關鍵藥物成分的情況表示擔憂。對於歐洲來說，一半以上符合歐洲標準的藥物僅由不到5個廠家提供。

該文件說，"歐盟正變得越來越依賴少數製造商和地區的進口......2019年，全球超過40%的API（活性藥物成分）來自中國"。"另外，幾乎所有的API生產商都依賴中國的中間輸入"。

歐盟委員會的目標是，提出一份需要更多監督的關鍵藥品清單，以確保在整個歐盟內避免出現短缺。

這個文件說："對於這些藥品，必須對其供應進行監督，必須繪製全球價值鏈圖，並確定（潛在）供應商和脆弱性。並說，該清單首先應該列入那些屢次出現短缺的藥品。

這些國家還希望看到，允許歐盟成員國在"無法找到替代供應商或藥品的極端情況下"相互依賴的措施。