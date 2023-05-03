歐盟5億歐元促彈藥生產計畫 目標年產100萬發

歐盟/彈藥/烏克蘭

歐盟工業專員布勒東結束巡視歐盟11國兵工廠後，周三提出一項5億歐元的促進彈藥生產計畫，旨在將歐盟彈藥生產能力提高到每年100萬發，以重建武庫並幫助烏克蘭。

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歐盟工業專員布勒東（Thierry Breton）5月3日在布魯塞爾說，"我相信，在12個月內，我們將能夠把我們在歐洲的生產能力提高到每年100萬發炮彈"。他補充說，希望該計畫能在6月底前被成員國通過。

歐盟曾向基輔承諾今年內交付100萬發彈藥，以幫助滿足烏克蘭在面對俄羅斯入侵的長期防禦需求。如在6月底該計畫被成員國批准，交付速度晚了半年。

對此，布勒東堅稱：為了在非常短的時間內支持烏克蘭，我們必須繼續從我們的庫存中給予支持"。

布勒東參觀歐盟主要彈藥生產商的工廠之後說，今天的工業家沒有足夠規模來滿足烏克蘭和我們成員國的安全需求。但他們有潛力這樣做。

據法新社說，5億歐元提案是歐盟3月底批準的行動計畫第三階段，該計畫旨在向烏克蘭部隊提供至少100萬枚155毫米炮彈，並補充歐洲國家的戰略庫存，其中一些庫存已接近枯竭。

在5億歐元中，2.6億歐元來自歐洲防務基金，2.4億歐元來自另一個防務工具。這筆錢將共同資助工業家的投資，以增加其在歐盟工廠的生產。約有15家公司在11個歐盟成員國進行生產。

據政客新聞發自布魯塞爾的消息說，這筆錢將"主要"用於"提高生產能力和資助“舊彈藥的重新裝配"，並激勵廠家優先向烏克蘭發貨，而不是完成其他合同。

根據法新社獲得的信息，自2月烏克蘭總統澤連斯基總統發出呼籲以來，歐盟國家已向烏克蘭提供了近4萬枚炮彈和一千多枚導彈，用於其防空和反坦克武器。

但這些數字對應的是成員國提交的索償數據，並不反映國防機密所涵蓋的供應的實際情況。歐盟打算用10億歐元償還成員國從其武庫中取出援助烏克蘭的一些彈藥。