澤連斯基: 相信盟友不久會給戰機，因為烏克蘭很快將發起反攻

烏克蘭/ 芬蘭

烏克蘭總統澤連斯基周三（5月3日）在赫爾辛基與芬蘭總統尼尼斯托共同出席的記者會上表示，烏克蘭將很快對俄羅斯軍隊發動反攻，因此他確信西方隨後會向基輔提供現代戰機。他表示，這一“先反攻再給武器”的順序如果倒過來，將對烏克蘭更有利，但對於現有的支持，他已十分感激。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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01:49 澤連斯基，攝於2023年5月3日，赫爾辛基 © Reuters

芬蘭是北約最新成員國，其總統尼尼斯托對到訪的澤連斯基表示，芬蘭不能捐贈其美製大黃蜂戰機，因為這些戰機老舊，歐洲其他國家很少有類似型號，因此建立服務鏈沒有意義。但隨即澤連斯基打趣道：“但我們很喜歡您的這些飛機，他們真的很棒”。

澤連斯基指出，本次他到訪芬蘭的原因之一是基輔希望成為北約的正式成員，希望芬蘭能夠予以助力；第二個原因便是尋求增強烏克蘭軍隊的作戰能力。他表示，“我們需要它們（戰機），我們真的需要它們”，“我確信我們很快就會有戰機。因為我們很快就會發動反攻，反攻之後，我確信我們會得到飛機。我寧願這個順序反過來（先拿到戰機再反攻），因為這對我們來說更容易，但現實就是這樣，我們對一切都心存感激”。

有關北約，澤連斯基表示：“只要戰爭還在繼續，我們就不可能加入北約，我們很清楚這一點...在我們還不能加入的這段時間，我們希望能夠得到即刻的安全保障，立刻能夠生效的安全保障”。

在與尼尼斯托會面之後，澤連斯基參加了一場區域峰會，瑞典、挪威、丹麥和冰島高層均參會。澤連斯基方表示，希望本次峰會能夠達成一份聯合聲明。