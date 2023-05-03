烏克蘭人不願再過讓他們想起蘇聯的五一勞動節

烏克蘭戰爭

就在世界各地的勞動者們聚集起來爭取更好的勞動條件，以紀念五一勞動節之際，烏克蘭首都基輔的5月1日則與往日並沒有什麼不同。因為慶祝這一天，會喚起許多烏克蘭人想要忘記的時代記憶。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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01:50 基輔街頭 © AP

基輔獨立廣場的花壇里，插着無數黃藍色的國旗，Mykhailivska廣場上展出着被摧毀的坦克遺骸。基輔居民Anatolii Borsiuk表示：“總的來說，我們沒有像布爾什維克時代那樣慶祝這個節日，這是件好事。因為那真是一段糟糕的時光...勞動節本身作為一個節日並沒有什麼不好的。但我認為在勞動節期間，你應該工作，但我們恰恰相反。好吧，隨它去吧，隨它去吧。更多的假期意味着更多的快樂，但現在顯然還不是快樂的時候”。

基輔居民Zinaida Alekseevna表示：“今天我感到非常傷心。我們都很焦慮，你看看（戰爭）情況就知道了……在過去，我們被迫參加（五一勞動節）遊行。我們需要五一勞動節的遊行嗎？我不知道。好吧，無論如何我們都曾經參與過那些遊行，那在當時是強制性的”；“上帝保佑，我們等待勝利，一切都會好起來的。到那個時候，我們的主要節日就會是我們勝利的日子”。

基輔居民Yulianna Liapkina表示：“據我所知，過去我們在這一天有遊行。但對我來說，這根本不是假期。我知道例如在法國，人們在這一天是要放假的。我們之前也有過，但現在沒有了。不過在法國他們仍然有這麼一天假期，去支持社會主義、工會，人們會上街示威，捍衛自己的權益。但對我來說，這個假期與蘇聯政府的關係太緊密了，我現在還沒有整理好心情，所以我完全不會慶祝這一天”。

Yulianna的家人Alla Liapkina也表示：“我們仍然能看到那個時代的倒影。我年紀在這裡擺着，我還記得，那個時候大家聚在一起，拿着花，還有氣球……我不感覺有什麼遺憾的。今天的人們是自由的，我們生活在一個新的時代，這讓我很開心，我們需要朝着這個方向發展，我們不需要回到那樣的過去。我們不想要回到過去。這就是我們一家人的感受”。