俄羅斯僱傭軍老闆：烏克蘭已開始反攻

烏克蘭/俄羅斯/僱傭軍

2023年5月2日星期二，一名烏克蘭軍隊狙擊手在烏克蘭頓涅茨克地區巴赫穆特Bakhmut附近面對俄羅斯軍隊改變他的位置。

俄羅斯僱傭軍瓦格納集團領導人普里戈津周三表示，他認為烏克蘭的反攻已經開始，並說，他的部隊觀察到前線的活動正在增加。

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據路透社5月3日的報道，普里戈津（Yevgeny Prigozhin）的新聞處在社交媒體上發布音頻說，反攻的"積極階段"將在未來幾天開始。

基輔政府最近一直承諾進行反攻，以奪回俄羅斯在2022年2月入侵後吞併的烏克蘭東部領土。

普里戈津說，"我相信烏克蘭軍隊的推進已經開始......。我們在周邊和前線都看到了最多的活動”。他補充說，“因此，我相信這一切都已經開始了。而且我相信，這一切將在不久的將來進入活躍階段。可能就是幾天的事"。

普里戈津後來說，他的部隊在被激戰吞噬的烏東城鎮巴赫穆特（Bakhmut）的戰鬥中，已經推進了230米。這個曾經擁有7萬人口的破敗小鎮已被圍困了近10個月。

普里戈津說，烏克蘭軍隊現在被限制在該鎮僅有2.64平方公里（約一平方英里）的區域內。

路透社說它無法核實這些戰場報告。

普里戈津再次抱怨莫斯科無視他關於增加炮彈供應的請求。普里戈津說："國防部沒有為我們提供炮彈，我們只有幾天的資源。“他們無視瓦格納的所有請求”。