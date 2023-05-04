加拿大就國會議員親屬被指受威脅事件召見中國大使

加拿大/中國

加新社5月4日消息，加拿大政府召見中國駐加大使，因為加拿大情報機構指控一名駐多倫多的中國外交官參與了恐嚇一名保守黨籍議員在香港的親屬的陰謀。

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加拿大外交部長喬利（Melanie Joly）說，她要求她的副部長轉告中國大使叢培武，加拿大不會容忍任何形式的外國干涉其事務。

她還表示，加拿大聯邦政府仍然對將中國外交官完全驅逐出加拿大持開放態度——反對黨保守黨敦促自由黨採取這一舉措。

據喬利外長證實，加拿大安全情報局認為，一名在中國多倫多領事館工作的外交官因加拿大批評北京的人權記錄而將目標鎖定在保守黨議員莊文浩（Michael Chong）及其在香港的親屬。

加拿大總理特魯多表示，在有報道稱，中國試圖以加拿大國會議員邁克爾·莊的家人為目標後，他已告知加拿大安全情報局（CSIS） 分享更多情報，以回應有關中國政府正尋求針對一名保守黨議員家人的報道。

據加拿大《環球郵報》報道稱，受威脅的議員莊文浩因在2021年提出一項譴責北京在新疆進行種族滅絕的動議而受到中國的制裁。該報援引一份2021年加拿大安全情報局的絕密文件和一位匿名國家安全消息人士報道稱，中國情報機構正在尋求有關一名未具名的加拿大國會議員親屬的信息，其親屬可能在中國，可採取進一步潛在制裁。莊文浩在下院將這些行動稱為“恐嚇行動”。

據《環球郵報》稱，中國駐加拿大外交官趙偉（音譯）在研究此事，或對威脅行動有貢獻。但中國駐多倫多總領館對此表示，有關的說法“毫無事實依據，純屬無稽之談”。

加拿大安全情報局（CSIS）兩年前曾將外國干涉與威脅活動的信息告知莊文浩，但據莊文浩說，當時情報官員並未告知中國當局對他的親屬的具體威脅。

據維基百科介紹，莊文浩1971年生於加拿大一個移民家庭，父親來自香港，母親來自荷蘭。2016年5月，莊文浩宣布參選加拿大保守黨黨魁，成為加拿大歷史上首位參與主要黨派領袖角逐的華裔政治家。