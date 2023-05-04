澤連斯基呼籲設立審判侵略罪特別法庭

烏克蘭/國際刑事法庭

2023年5月4日，在荷蘭海牙，烏克蘭總統澤連斯基與荷蘭首相呂特和比利時首相德克羅（未出畫）舉行的新聞發布會上發言。

烏克蘭總統澤連斯基周四在海牙呼籲成立一個專門審理侵略罪的國際法庭，他要求"全面的正義"，而不是"混合的有罪不罰"。

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法新社5月4日發自海牙消息，烏克蘭總統澤連斯基在訪問了設在荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）後，在海牙向外交官和其他官員發表講話，他提到俄羅斯入侵他的國家烏克蘭，指出，俄羅斯的侵略是"邪惡的開始"，"應該追究這一侵略罪行責任"。而“這只能由法院來完成”。

澤連斯基總統拒絕了其他國家正在考慮設立一個"混合"法院的想法。澤連斯基先生說："法律必須充分發揮作用，以確保正義（的伸張）”。他反對"混合型有罪不罰"的想法。

美國在3月宣布支持設立一個特別法庭來審判俄羅斯對烏克蘭的“侵略”行為，支持該法庭擁有國際資金和人員，但主張“紮根於烏克蘭司法系統”。

法新社說，國際刑事法院成立於2002年，旨在審判世界上最嚴重的暴行，但它沒有權力對俄羅斯的侵略罪行進行審判，因為俄羅斯不是《羅馬規約》的簽署國。

但該法院於今年3月對俄羅斯總統弗拉基米爾-普京發出逮捕令，罪名是在衝突中"非法脅迫遷移"烏克蘭兒童的戰爭罪。

今天突訪荷蘭海牙的烏克蘭總統澤連斯基發表了題為"沒有烏克蘭的正義就沒有和平"的演講，荷蘭外交大臣沃普克-霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）在場。

荷蘭外長表示，今天是荷蘭的二戰遇難者紀念日，明天是荷蘭的解放日，他對烏克蘭總統澤連斯基在此刻到訪荷蘭表示歡迎。

同一條船

在國際刑事法院發表演講之前，烏克蘭總統澤連斯基，身着慣常的綠色衣服，身旁是幾名身穿戰鬥服的團隊成員，受到國際刑事法院院長皮奧特-霍夫曼斯基（Piotr Hofmanski）和其他高級負責人的歡迎。

法新社看到現場一名的烏克蘭女孩與兩名家人來到國際刑事法院外觀看歡迎澤連斯基總統的儀式。這位12歲名叫茲拉塔（Zlata）女孩對法新社記者說，"看到他（澤連斯基）真是太激動了! 我希望他能進去告訴他們，這場戰爭必須停止"。同時，她的一位親戚為她擦拭着臉頰上的淚水。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，荷蘭一直支持烏克蘭反抗侵略。荷蘭外交大臣霍克斯特拉說，"我們是在同一條船上"，他並承諾，荷蘭對烏克蘭的支持將持續到“你們慶祝自己的解放日”那一天。

此外，烏克蘭總統澤連斯基還計畫與荷蘭首相馬克-呂特和比利時首相亞歷山大-德克羅進行會晤。