澤連斯基突訪荷蘭 並訪國際刑事法院

烏克蘭總統澤倫斯基到達國際刑事法院會場發表題為"沒有烏克蘭的正義就沒有和平"的演講2023年5月4日海牙

烏克蘭總統澤連斯基5月4日周四齣人意料地到訪荷蘭，他在海牙訪問了國際刑事法院（ICC），並與荷蘭官員會面。昨天周三，澤連斯基突訪芬蘭出席北歐5國峰會。

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據荷蘭新聞社（ANP）報道，澤連斯基於9點左右（格林尼治標準時間7點）抵達位於海牙的荷蘭參議院大樓，受到參議院議長布魯因（Jan Anthonie Bruijn）和眾議院議長貝爾赫卡姆普（Vera Bergkamp）的迎接。

今天周四上午，烏克蘭總統澤連斯基造訪了位於海牙的國際刑事法院，該法院今年3月對俄羅斯總統普京發出了逮捕令。

澤連斯基總統今天周四在海牙呼籲設立一個專門審理侵略罪的國際法庭，呼籲"全面公正"，而不要"混合有罪不罰"。

在訪問國際刑事法院（ICC）後，澤倫斯基在海牙向外交官和其他官員發表講話，他提到俄羅斯對他的國家烏克蘭的入侵時說，俄羅斯的侵略是"邪惡的開始"，"應該追究這一侵略罪行責任"。而“這只能由法院來完成”。

不過，澤連斯基總統拒絕了其他國家正在考慮的設立一個"混合"法院的想法。他補充說："法律必須充分發揮作用，以確保正義的伸張"。他反對"混合型有罪不罰"的想法。

之前，據荷蘭公共廣播電視公司（NOS）報道，澤連斯基今天將在海牙發表題為"沒有烏克蘭的正義就沒有和平"的演講，荷蘭外長霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）會到場聆聽。

據荷蘭新聞社（ANP）說，澤連斯基總統本次對荷蘭的訪問日程，包括與荷蘭首相呂特及國防部長奧隆格倫（Kajsa Ollongren）舉行會談。