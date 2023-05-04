無人機襲克里姆林宮：法國外長說這件事太“奇怪”

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法國外長科隆納今天周四在法國國內電台（France Inter）上說，俄羅斯稱其擊落以普京為打擊目標的烏克蘭無人機，這件事"太奇怪了"。

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法國外長科隆納指出，無人機能夠飛到克里姆林宮"，在正常情況下是相當無法理解的"，她並拒絕參與任何"假設的小把戲"。科隆納女士回顧說，烏克蘭人"昨天已經正式宣布，他們與這一事件沒有任何關係"。

俄羅斯周三指責烏克蘭用兩架無人機瞄準了俄羅斯總統的克里姆林宮官邸，基輔方面否認了這一指控。澤連斯基昨天在赫爾辛基的記者會上回答說："我們沒有襲擊普京，我們等待普京在法庭上接受審判"。

法國外長還對俄羅斯前總統梅德韋傑夫的離譜言論表示遺憾，後者周三呼籲"消滅"烏克蘭總統澤連斯基，以報復所謂的克里姆林宮遭無人機襲擊。

法國外長說，"德米特里-梅德韋傑夫因其離譜的言論而脫穎而出，因其言語的升級而令人遺憾。"她補充說："這種升級再一次來自俄羅斯，它再一次尋求恐嚇、想讓人懼怕，尋找可以為其無理取鬧辯護的借口。

科隆納拒絕預設烏克蘭總統遭到暗殺的可能性，她強調"尊重"民選國家元首的"人身安全"是多麼重要。

這位法國外長還認為，俄羅斯當局的問題之一是"它被禁錮在一個與現實平行的世界中"。因此，她說，與俄羅斯的溝通渠道"仍然是不可或缺的"。