美國防長奧斯汀：美軍在南中國海給菲律賓當後盾

菲律賓總統小馬科斯5月3日當地時間下午訪問美國五角大樓，與美國防長奧斯汀會面。奧斯汀向小馬科斯承諾說：我們"在南中國海或該地區的其他地方，將永遠是你的後盾。

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據美國國防部網站說，美國防長奧斯汀歡迎菲律賓總統小馬科斯訪問五角大樓。奧斯汀向菲律賓總統承諾，美軍會在“南中國海”或者“該地區的其他地方”支持菲律賓。

美國防長說，我們對菲律賓的防務承諾是鐵定的。我們的共同防禦條約適用於在太平洋地區，包括在“南中國海”的任何地方，針對那些對我們的武裝部隊、海岸警衛隊的船隻、公共船隻或飛機的武裝攻擊。

他還說，“我們最近結束了有史以來規模最大、最複雜的肩並肩（Balikatan）聯合演習”。它包括來自菲律賓、美國和澳大利亞的17,000多名士兵，在空中、陸地、海上，以及首次在網絡空間，進行肩並肩訓練。

美國防長奧斯汀還說，正如我以前所說，總統先生，我們不僅僅是盟友；我們是一家人。我們對一個自由和開放的印度-太平洋有着共同的願景，因為一個由規則和權利管理的地區有助於為我們兩國和整個地區提供安全和繁榮。

另據菲律賓總統府的公報，菲律賓總統小馬科斯在與美國防長奧斯汀會面的講話中說，"時代的召喚......要求我們迎接也許我們以前沒有面對過的新挑戰"。

他還說，"這就是為什麼繼續......我們已經開始的交流是非常重要的，"。"我期待着菲律賓和美國之間有一個非常光明的未來--一個建立在長期經驗和如你所說的友誼和家庭關係基礎上的未來，因為我們兩國之間的人民交流一直在各個層面上進行。"