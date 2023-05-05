加拿大召見中國大使抗議恐嚇議員 中方回應"誹謗和詆毀"

中國/加拿大

針對加拿大華裔議員莊文浩的家人疑似受到威脅案，加拿大周四（5月4號）召見了中國大使，並稱考慮驅逐一名外交官，中方周五回應抨擊加拿大 "誹謗和詆毀"。

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加拿大《環球郵報》本周一報道說，華裔加拿大保守黨議員莊文浩因為批評北京讓他和家人受到了北京的壓力，政府對中國當局涉嫌 "干涉"加拿大事務的行為視而不見。報道稱，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）坦承，情報機構先前已知悉此事，但隱瞞了消息。反對黨議員本周要求政府對這一引發激烈批評的事件做出回應。

在此背景下，加拿大外交部周四召見了中國大使叢培武，並說考慮驅逐1名駐多倫多領事館的中國外交官，該外交官涉嫌搜集莊文浩在香港的家人資訊，對其構成威脅。

《環球郵報》援引機密文件和一個不具名的消息來源說，中國的情報機構被指有計畫針對莊文浩，因為他在2021年2月投票贊成一項將中國對其維吾爾少數民族的待遇比作 "種族滅絕 "的動議。根據加拿大安全情報局（CSIS）的一份文件，北京目的 "幾乎可以肯定是針對這位議員並殺雞儆猴，勸阻其他議員採取反華立場"。

中國外交部發言人毛寧周五做出回應，在例行記者會上批評 "加拿大正在誹謗和詆毀中國駐加拿大使領館的正常運作。" 她說："中國對此表示強烈不滿和反對，"，並保證中國大使已向 "加拿大外交部負責人 "提出"強烈抗議"。

毛寧之前在回應關於對莊文浩施壓的指控時說："中國從未尋求干涉加拿大的內部事務，也沒有興趣這樣做。”

據法新社，主要是穆斯林的維吾爾人是新疆（中國西北部）的主要民族，該地區長期受到血腥襲擊的困擾，當局認為這是伊斯蘭教徒和維吾爾分離主義分子所為。

以反恐為名，中國當局在2010年代中期發起了大規模的鎮壓行動。聯合國提出了反人類罪的可能性。

西方研究指責中國幾年前在 "再教育營 "中關押了100多萬維吾爾人和其他穆斯林民族成員，甚至強行實施 "強迫勞動"。中國譴責這是有偏見的報道，並談到旨在發展就業和消除極端主義的 "職業培訓中心"。