查理三世登基：英國人怎麼看？

英國

在查理三世加冕之前，皇室粉絲和共和派早早起床，聚集在倫敦市中心，準備為新王歡呼（或者抗議）。附近的購物中心到處都是提前露營佔位的人，以確保自己搶佔觀看國王遊行隊伍的最佳視野。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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01:39 乘坐馬車前往加冕儀式的查理三世。 © AP - ITN CEREMONIAL

5月6日上午，查理三世離開白金漢宮，踏上從繼承人到君主的73年旅程的最後一英里。他將前往威斯敏斯特教堂，在具有千年傳統中的儀式上加冕，成為英格蘭第62任國王和聯合王國第13任君主。

為了一睹英國新王的風采，73歲的珍妮特·霍奇從蘇格蘭趕來，並和美聯社記者分享了她3歲時在電影院觀看伊麗莎白二世加冕典禮的童年回憶。她表示：“女王加冕時我才三歲，我記憶已經很模糊了。當時我被帶到電影院去看黑白色的電影，我就感覺很無聊。但我很喜歡穿着白色長裙的女士們。這就是我對上次新王登基的模糊回憶，我這次必須親自來看”。

查理三世登基當天，超過2萬9千名警察被部署到倫敦和溫莎，並逮捕數人。抗議皇室的馬爾科姆·斯帕克斯對美聯社強調：“舉辦派對，這本身很好，但我們只是不希望君主製成為我們政治機構的一部分。君主制是軟實力、既得利益和這個國家非常古老的封建制度的象徵，在我們想要生活的現代民主國家中，沒有給這種封建制度的象徵保留什麼餘地”。

同樣穿着印有“Not My King”（不是我的國王）字樣的襯衫，抗議皇室的Sam Flowers表示：“英國的君主制是一個非常糟糕的制度。而共和主義，基本上在英國是出於對國家的熱愛，而不是對國家的仇恨，我認為強調這一點非常重要”。