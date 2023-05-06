烏“愛國者”防空系統成功攔截俄羅斯“匕首”高超音速導彈

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據美聯社報導，烏克蘭空軍5月6日宣布，其利用新獲得的美製“愛國者”防空系統在基輔地區上空擊落了一枚俄羅斯“匕首”高超音速導彈，這是烏方首次已知攔截俄軍最現代化的導彈之一。

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烏克蘭空軍司令奧列什丘克(Mykola Oleshchuk)周六通過社交媒體平台“電報”表示，這枚俄羅斯“匕首”高超音速導彈是在本周早些時候對基輔的一次夜間空襲中被攔截的。報導指，這也是外界得知烏克蘭軍方首次使用“愛國者”防空系統。

奧列什丘克在帖文中寫道：“我祝賀烏克蘭人民發生了歷史性事件！是的，我們擊落了‘無雙’匕首（導彈）！”。

奧列什丘克補充說，“它發生在5月4日夜襲基輔地區的天空中。匕首高超音速導彈（Kh-47）由一架 米格-31K戰鬥機從俄羅斯境內發射的”。據了解，“匕首”高超音速導彈是俄羅斯最新和最先進的武器之一。俄羅斯軍方稱，這種空射彈道導彈的射程可達2000公里，並以10倍音速飛行，因此難以攔截。

高超音速的飛行速度和重型彈頭的結合使“匕首”導彈能夠摧毀重度防禦目標，如地下掩體或山區隧道。烏克蘭軍方此前已承認缺乏攔截該型號導彈的資產。

烏克蘭空軍發言人伊赫納特（Yurii Ihnat）在接受“烏克蘭-24”電視台採訪時談到，“他們說‘愛國者’是一種過時的美國武器，而俄羅斯的武器是世界上最好的，好吧，有證據表明，它甚至對（攔截）高超音速導彈也有效。” 他表示，此次成功攔截“匕首”高超音速導彈是“對俄羅斯的一記耳光”。

烏克蘭在4月下旬首次接受了“愛國者”防空系統的交付。烏方沒有說明其擁有多少套該系統，也沒有說明它們被部署在哪裡，但據了解，這些系統是由美國、德國和荷蘭提供的。

德國和美國承認各自至少送來了一套“愛國者”防空系統，荷蘭說其對烏提供了兩套該系統，但不清楚目前有多少套在運行中。烏軍人員已經接受了必要的廣泛培訓，以便能夠有效地用這些系統定位目標，用雷達鎖定並開火。每套“愛國者”防空系統需要多達90名人員來操作和維護。

烏克蘭空軍周六通過推特表示，“烏克蘭的防空部隊擊落了‘匕首’，這是一枚高超音速的俄羅斯彈道導彈，這是攻擊開始以來的第一次。這是由‘愛國者’防空系統的操作人員完成的。”

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）介紹說，他早在2021年8月訪問美國時就要求美方提供“愛國者”防空系統，當時距離俄羅斯的全面入侵還有數月，但在俄方非法吞併克里米亞半島七年後。列茲尼科夫一度將擁有該系統描述為“一個夢想”，但他說當時在美國被告知這是不可能的事情。

“愛國者”防空系統是美軍在20世紀80年代首次部署的。據分析，該系統每枚導彈的成本約為400萬美元，而發射器的成本約為1000萬美元。在這樣的成本下，人們普遍認為，烏方只會用“愛國者”系統來對付俄軍的先進戰機或高超音速導彈。