勝利日紅場閱兵今年還該辦嗎？俄羅斯人這樣說

烏克蘭/ 俄羅斯

5月7日周日，軍車行列開始抵達莫斯科中心，為5月9日的勝利日閱兵做最後的準備。在今年的俄烏戰爭背景下，俄羅斯人是如何看待閱兵式的？點擊以下內文視頻，了解詳情。

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02:09 前來觀看紅場閱兵式的年輕男女 © Reuters

帶着孩子前來觀看閱兵式的一名中年男性對路透社表示：“我認為應該繼續舉辦閱兵式，這能提振人們的愛國主義情感，因為現在肯定很多人內心的愛國主義都是起伏波動的。勝利日閱兵式也能讓孩子們更好地了解我們的先輩們經歷過的歷史。現在很多人都不太了解五月九日的意義，不知道其中的含義”。

另外一名前來觀看閱兵式的中年男性表示：“二戰期間，我們偉大的衛國戰爭期間，幾乎每年都有紅場閱兵式，這讓人們充滿熱情地贏得勝利，所以為什麼現在不能有了呢？我們現在必須舉辦閱兵式，因為這是宣傳當中的很重要一環。如果沒有紅場閱兵，那麼我們在烏克蘭的整個行動還有什麼意義？那就沒有什麼意義了”。

前來現場觀看閱兵式的一對年輕男女表示：“不僅應該繼續舉辦閱兵式，還需要強化閱兵式，因為現在有人想要趁我們最重要的時刻來進行恐怖主義襲擊，瞄準我們的痛點進行打擊。不過我們不應該害怕”；“當然我們可以通過電視轉播來觀看閱兵式，不過我們很珍惜能夠來現場觀看的機會”。

另外一名中年男子表示：“紅場閱兵式由來已久，我從小就習慣了每年都有...實在無法想象如果哪一年不舉辦紅場閱兵，打破這一傳統，將會是什麼樣子。我們應該舉辦閱兵式，因為要讓現在正在成長當中的年輕人們了解歷史，銘記歷史”。