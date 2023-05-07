美國、沙特和印度等國將討論連接中東的鐵路項目

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據美國新聞網站Axios援引兩名知情人士報導，美國、沙特、阿聯酋和印度的國家安全顧問預計周日將討論一個可能的大型聯合基礎設施項目，通過鐵路網絡連接海灣和阿拉伯國家，這些鐵路也將通過該地區港口的航道連接到印度。知情人士表示，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）預計於5月6日抵達沙特阿拉伯，並於7日與沙特、阿聯酋和印度的國家安全顧問同行會面，討論該項目和其他區域問題。

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報導指，隨着中國在中東地區影響力的增加，該項目是白宮希望在中東地區推動的關鍵舉措之一。中東是中國“一帶一路”倡議的一個關鍵部分。一位美國官員介紹說，該項目將是沙利文訪問沙特期間討論的眾多議題之一。第二位美國官員表示，沙利文將與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼等官員討論美國和沙特之間的雙邊關係狀況、區域問題，以及沙特和以色列關係之間進一步採取正常化措施的可能性。

據這兩個消息來源稱，新倡議的想法是在過去18個月中在另一個名為I2U2集團舉行的會談中提出的，該論壇成員包括美國、以色列、阿聯酋和印度。I2U2集團成立於2021年底，旨在討論中東等地區的戰略基礎設施項目。“沒有人大聲說出來，但從第一天起就與中國有關，”一位直接參與該問題早期討論的前以色列高級官員告訴Axios。

以色列在去年的I2U2集團會議上提出了通過鐵路連接中東地區的想法。這位前以色列官員說，該想法的一部分是利用印度在此類大型基礎設施項目上的專業知識。

報導指，拜登政府在最近幾個月將這一想法擴大到了沙特的參與。知情人士稱，該倡議將包括通過鐵路網絡連接黎凡特地區和海灣地區的阿拉伯國家，這些鐵路也將通過海灣地區的海港連接到印度。印度、阿聯酋和沙特三國駐美大使館均沒有對置評請求作出回應。

據悉，沙利文周四在華盛頓近東政策研究所的演講中暗示了這一舉措。沙利文在講話中說：“如果你對我的演講沒有其他印象，請記住I2U2，因為隨着我們的推進，你們將會聽到更多關於它的消息。”

沙利文補充說，基本概念是將南亞和中東與美國聯繫起來，“以推進我們的經濟技術和外交的方式”。他還表示，一些項目已經在進行中，“還有一些新的令人興奮的步驟，我們期待着在未來幾個月進行”。沙利文在講話中強調，拜登政府在中東戰略的支柱之一是區域一體化。

沙利文說：“一個更加一體化、相互聯繫的中東能增強我們的盟友和夥伴的能力，促進地區和平與繁榮，並在不犧牲我們的基本利益或在該地區的參與的情況下，長期減少美國在該地區的資源需求。”

知情人士說，以色列目前不是這一倡議的一部分，但如果進一步實現該地區關係正常化的努力取得進展，未來可能會被納入其中。