日本外相：東京正就開設北約聯絡處談判

日本/北約

日本外相林芳正今天5月10日接受CNN獨家採訪時表示，東京正就北約在日本開設聯絡處事宜進行談判。這將是亞洲首個此類聯絡處。林芳正稱，俄羅斯對烏克蘭的入侵使世界變得不穩定。

廣告 繼續瀏覽後續

日本外相林芳正周三就北約在日本開設聯絡處說，"我們已經在討論了，但還沒有最後確定細節"。他特別提到俄羅斯去年入侵烏克蘭的事件，稱其影響遠遠超出了歐洲的邊界，迫使日本重新思考區域安全問題。

他說："我們討論這個問題的原因是，自從俄羅斯對烏克蘭的侵略以來，世界（已經）變得更加不穩定。

林芳正表示，"在東歐發生的事情不僅僅局限於東歐的問題，這直接影響到太平洋這裡的局勢。這就是為什麼我們在東亞和北約之間的合作（正）變得......越來越重要。"

CNN說，在日本開設北約聯絡處將標誌着西方聯盟在地緣政治斷層加深的情況下的一個重大發展，並有可能招致中國政府的批評，後者曾警告稱反對這一舉措。

《日經亞洲報》在上周三首次曾援引日本和北約匿名官員的話，報道了在日本開設北約辦事處的計畫。

在接受美國有線電視CNN新聞網採訪時，林芳正強調了他所描述的日本"嚴峻而複雜"的地區安全環境，指出，除了俄羅斯的侵略加劇之外，東京還在與擁有核武的朝鮮和崛起的中國抗衡。

該報道說，中國一直在日本附近地區增加其海軍和空軍力量，同時聲稱日本控制的東海無人居住的尖閣列島（中國稱釣魚島）島鏈是其主權領土。面對日益增長的摩擦，日本最近宣布了自二戰以來最對規模的強軍計畫。

近幾個月來，日俄之間的緊張關係也在加劇，部分原因是俄羅斯在兩國之間的水域進行軍事演習，以及中俄海軍在靠近日本西太平洋地區進行聯合巡邏。

4月，俄羅斯軍艦在日本海（又稱東海）進行了反潛演習，3月，俄羅斯導彈艇在同一水域向一個模擬目標發射了巡航導彈。

據路透社報道，在日本首相岸田文雄3月對烏克蘭進行突然訪問後，兩架能夠攜帶核武器的俄羅斯戰略轟炸機在日本沿海水域上空飛行了七個多小時。

儘管地區緊張局勢不斷加劇，林芳正說，東京可能開設北約辦事處並不針對特定國家。他補充說，日本和其他國家仍然需要與中國在更廣泛的問題上進行合作，如氣候變化和冠狀病毒Covid-19大流行，而且東京希望與北京保持"建設性和穩定的關係"。

另據共同社5月9日報道，日本駐美大使富田浩司9日在華盛頓召開記者會透露，對與俄羅斯接近的中國，北約抱有警惕，正在加強與亞太地區的合作，在日本開設辦事處可能也意在深化與日本的合作。

富田稱“尚未聽說此事得到最後確認”，但“正朝着這一方向展開工作”。他未透露開設的時間和地點。但預計若開設，或將遭到中俄的反對。

日本首相岸田文雄去年6月首次出席了在馬德里舉行的北約峰會。這個峰會首次提及了對中國的關切，在其通過的今後10年新戰略概念文件中，將侵略烏克蘭的俄羅斯列為“最大的直接威脅”，把中國視為“系統性挑戰”。