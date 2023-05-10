岸田文雄：台灣安全是全球問題

日本/台灣/中國/G7

日本首相岸田文雄周三重申了台灣海峽和平的重要性，他說，這不僅對日本，而且對整個世界都很重要。

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日經亞洲報道，日本首相岸田文雄5月10日在東京接受採訪時說："台灣海峽的和平與穩定不僅對我們國家，而且對整個國際社會都至關重要”。他表示，"我們的立場一直是，台灣問題應該通過對話和平解決，我相信七國集團G7在這方面是一致的"。

日經亞洲說，在法國總統馬克龍上個月說台灣問題是"不屬於我們的危機"之後，歐盟的團結和對東亞安全的承諾越來越引起關注。許多歐洲國家，包括七國集團成員的法國和德國，將中國視為一個重要的出口市場，不願意破壞與這個世界第二大經濟體的關係。

在七國峰會5月19日至21日在日本廣島舉行之前，日本首相岸田說，各國領導人將要求北京作為全球社會負責任的成員行事，並通過建設性對話為發展穩定的國際關係做出貢獻。

面對中國軍事力量的崛起，日本加強了自身的防禦能力。岸田先生承諾將日本的國防預算增加一倍，達到國內生產總值的2%，這是對戰後時代的傳統和平主義的重大轉變。日本首相說，他將努力爭取其他亞洲國家理解日本採取更堅定的安全立場。

他補充說，“日本周圍的安全環境已經變得更加複雜"。"朝鮮正在以比以往更高的頻率發射導彈。在南中國海和東中國海，有人試圖用武力改變現狀"。

日經亞洲說，去年俄羅斯入侵烏克蘭後，七國集團一直倡導基於規則的國際秩序。該集團通過對莫斯科實施嚴厲的經濟制裁來回應入侵行為。

但這場戰爭暴露了西方富國和新興經濟體之間的差距，後者對實施制裁更為謹慎。他們重視與俄羅斯和中國的商業關係，這兩個國家是主要的商品出口國。

岸田文雄正在領導七國集團努力加強與全球南方的聯繫，並邀請印度、印度尼西亞、巴西和科摩羅的領導人參加在廣島舉行的峰會。此舉與美國的"自由開放的印度洋-太平洋"願景相吻合，美國希望在這一地區建立新的市場，以減少全球經濟對中國的依賴。

岸田說，這一想法應該在南方國家中引起共鳴，因為它旨在保護小國的利益。同時，他提醒七國集團不要將其價值觀強加給南方國家，並敦促該集團尊重不同的文化和歷史。

七國集團希望引領的一個領域是人工智能等新技術的發展，此時美國和中國之間的競爭正在升溫。岸田說，七國集團的目標是為生成性人工智能的使用制定規則，如ChatGPT。