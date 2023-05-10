秦剛到訪前夕 法國外長：中國必須讓俄羅斯明白它已"陷入僵局"

法國/中國/烏克蘭/俄羅斯

2023年5月10日，在巴黎愛麗舍總統府，法國外交和歐洲事務部長凱瑟琳-科隆納在出席每周一次的內閣會議後，在德國外交部長安娜萊娜-貝爾博克身邊的新聞發布會上發言。

中國外長秦剛訪法前夕，法國外長科隆納在部長委員會會議上呼籲中國利用其"與俄羅斯的關係"，讓俄羅斯明白它在烏克蘭已陷入僵局。德國外長貝爾博克也在巴黎，她談到歐洲應該對中國發出"一個共同的信息"。

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在中國外長秦剛即將到訪巴黎前夕，據法新社5月10日發自巴黎的電稿說，法國外長科隆納女士說："中國有必要利用其與俄羅斯的關係，使俄羅斯更好地理解它正處於僵局之中，並要求它恢復理智"，以便"恢復和平而不是繼續戰爭"。此刻俄羅斯已經入侵烏克蘭超過14個月。

法國外長科隆納提醒說，"在中國和有關烏克蘭的問題上"，法國的立場是"眾所周知的"。她補充說：“我們公開地、直接地、以友誼所允許的“直率”來談論它”。法國外長科隆納今晚將與中國外長秦剛會談。

法新社說，在法國總統馬克龍四月初訪問北京期間，他與其中國同行習近平，曾呼籲儘快進行和平談判，以結束烏克蘭戰爭。當時他們都說"不能使用核武器"。

法國外長科隆納女士今天周三表示："我們期望中國參與捍衛支撐國際秩序的原則"。她提出《聯合國憲章》中規定的"國家主權"、"領土完整"和"自衛的權利"。

德國外長貝爾博克女士今天周三在巴黎與法國外長科隆納會面。之前周二，這位德國外長在與秦剛舉行的新聞發布會上批評北京的“中立等同於站在侵略者一邊”。

貝爾博克補充道：中國可以為結束戰爭發揮重要作用，如果中國做出這樣的決定（......）。

今天周三，德國外長貝爾博克談到歐洲應該對中國發出"一個共同的信息"，並提醒說，作為聯合國安理會的一個常任理事國，中國"不僅擁有權利，也有應盡的義務"。