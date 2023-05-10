秦剛警告歐盟勿因中俄敏感貿易制裁中國公司

中法/烏克蘭/歐盟

中國外長秦剛今天從德國到訪法國。此前在柏林，他警告歐盟不要制裁向俄輸送兩用產品的中國企業。德國外長則質疑中國在烏克蘭戰爭的“中立”是站在俄羅斯一邊。預計今晚法國外長科隆納將與到訪的秦剛舉行會談...。

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中國外長秦剛今天5月10日從柏林到巴黎訪問，法國外長科隆納預計今晚將與他會談。秦剛本次歐洲之行的訪問國家先後為：德國，法國和挪威。

中國外長昨天周二在柏林警告歐盟不要因中國公司與俄羅斯進行貿易而進行制裁，否則將進行報復。德國外長貝爾博克則批評北京在俄烏戰爭中的所謂“中立”，其實是站在俄羅斯一邊。

歐盟委員會周五向歐盟成員國提交了針對俄羅斯的第11套限制性措施，旨在堵塞那些規避歐盟制裁的貿易管道，防止被禁輸入俄羅斯的貨物進入俄羅斯軍事綜合體。據法新社看到的一份文件，歐盟委員會的提案首次針對八家中國和香港公司。這些公司被指控向俄羅斯轉口敏感貨物。

據政客新聞POLITICO今天發自柏林的報道說，中國外長秦剛周二告誡他的德國同行貝爾博克（Baerbock），如果歐盟因中國公司在烏戰中可能協助俄羅斯的角色，而對其進行制裁，北京將作出強烈反應。

該媒體說，在柏林的德國外交部新聞發布會上，秦剛對有關中國向俄羅斯出口軍民兩用產品問題表示，“我們根據法規和法律行事......。中國和俄羅斯的企業有正常的交流和合作，這不應該受到影響"。

但德國外長貝爾博克回絕了這一警告。她告訴中國外長秦剛，中國有義務確保其公司不向莫斯科提供武器或所謂的軍民兩用物品，這些物品可用於俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭。