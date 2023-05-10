韓國日本將連接雷達共享朝鮮導彈實時信息

韓國/日本/美國/朝鮮

路透社說，一位熟悉此事的消息人士周二（5月9日）表示，日本和韓國預計在6月初同意通過美國一個系統，連接它們各自的雷達，以便在面對朝鮮彈道導彈威脅時，共享實時信息。

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該消息人士說，日本、韓國和美國的國防部長計畫於下月初在新加坡舉行的國防峰會期間達成一項協議，由於討論不公開，他拒絕透露自己的身份。

日本政府最高發言人松野博一（Hirokazu Matsuno）說，目前尚未就有關計畫作出任何決定，他沒有提供進一步的細節。

據韓聯社報道，韓國總統府表示，韓國將與日本和美國結成夥伴關係，分享有關朝鮮導彈的信息。韓聯社援引一位政府高官說，這個系統目前正在開發中。

韓國國防部發言人在一次新聞發布會上說，這三個國家正在就加強信息共享進行會談，但還沒有最後確定。

由於朝鮮在2022年當中，以前所未有的速度發射彈道導彈，導致這三個國家在去年11月同意加快信息共享。

目前，日本和韓國分別與美國的雷達系統有獨立聯繫，但彼此之間沒有聯繫。

近幾個月來，在與朝鮮的緊張關係中，美國早亞洲的盟友日韓之間的關係得到了加強。

日本首相岸田文雄周日在韓國與韓國總統尹錫悅舉行了峰會，雙方確認了在國防合作方面的進展。

據韓聯社報道，韓國總統尹錫悅在韓-日首腦會後的聯合記者會上表示，不排除邀請日本加入韓美對朝鮮延伸威懾協議——《華盛頓宣言》的可能性。

朝鮮今天5月10日首次通過其大外宣網站，朝鮮祖國和平統一委員會對韓宣傳網站（由我們民族自己）回應韓國總統尹錫悅與日本首相岸田文雄日前在首爾舉行的峰會，痛罵韓國總統尹錫悅“對美國充當僕從、對日本屈服”，“終於如美國所願地使韓日軍事勾連關係進入魯莽的實踐階段”。