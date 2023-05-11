日本七國集團財長會議 支持烏克蘭和遏制美歐銀行業動蕩主導

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七國集團財政部長與中央銀行行長會議5月11號到13號在日本新潟市舉行，對飽受戰爭蹂躪的烏克蘭的支持預計將主導會議的議程。

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據法新社報道，這是下周末在廣島舉行的七國集團領導人峰會前的最後一站，除了烏克蘭問題外，還有許多其他問題等待他們，包括對銀行業和美國債務的擔憂。

美國財長耶倫(Janet Yellen)在華盛頓的困難背景下仍舊出訪，美國國內關於提高公共債務的談判仍舊陷入僵局，從六月份將面臨債務違約威脅。耶倫周四在新瀉的一個新聞發布會上說，違約是 "不可想象的"，因為這將影響美國和全球經濟。耶倫還重申，只要有必要，G7成員國願意支持烏克蘭，並加強對俄羅斯制裁的有效性。她說："我們今年戰略的一個核心要素是採取進一步措施，防止俄羅斯逃避我們的制裁”多倫多大學（加拿大）七國集團研究小組主任約翰-科頓（John Kirton）在接受法新社採訪時說，新瀉會議可能會導致新的行動，重點是通過第三國規避對俄羅斯的制裁，"從中國開始"。

歐盟委員會剛剛跟隨美國的步伐，向歐盟成員國提交了針對莫斯科的第11套限制性措施，旨在防止規避歐洲的制裁。布魯塞爾提議首次針對被指控向俄羅斯轉口敏感貨物的八家中國和香港公司。

日本財政部長鈴木順一本周表示，最近美國和歐洲銀行業的動蕩以及如何遏制這種動蕩應該是新潟會議的另一個主導議題。

在不使經濟脫軌的情況下對抗高通脹、支持發展中國家、加密貨幣以及為能源轉型和應對氣候風險提供資金，也將成為新瀉會議的議題。

然而，美國和歐洲七國集團國家之間可能會出現分歧，柯頓說，這些國家更傾向於加強監管以避免新技術加速的銀行擠兌。

歐洲中央銀行（ECB）行長克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）周三在接受日本商業日報《日經新聞》採訪時認為，銀行監管必須更具 "侵入性 "以防止此類危機。

今年的七國集團東道主日本特別希望邀請其他國家參加會議。除了烏克蘭財政部長在線參與之外，印度、印度尼西亞和巴西的財政部長將出席新瀉會議，韓國和新加坡的財政部長也將出席。

今年的七國集團峰會於5月19日至21日在廣島舉行，也被認為是為了制衡俄羅斯，特別是中國在世界各地的影響力。

但美國總統拜登周二表示，如果國內債務僵局持續，他將取消計畫中的亞太之旅，首先是在廣島舉行的七國集團峰會，改為線上參加。