波蘭

日本外相對波蘭外長說：繼續支持烏克蘭，並希望共同實現幫助烏克蘭重建和經濟增長的項目日本外相林芳正10日在東京與波蘭外長拉烏舉行會談， 確認繼續支援遭俄羅斯進攻的烏克蘭以及合作維護基於法治的國際秩序。

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共同社報道，在會談後的聯合記者會上，林芳正強調：“為了讓侵略早日結束，將開展合作。”拉烏表示：“希望共同實現幫助烏克蘭重建和經濟增長的項目。”

林芳正在會談中，對波蘭作為鄰國接納大量烏克蘭難民的做法給予肯定。拉烏則對促進日企投資和增加兩國間直飛航班表示了期待。

在烏總統澤連斯基計畫以線上方式參加的七國集團首腦會議（G7廣島峰會）召開前夕，會談表現岀波蘭和日本雙方在應對俄羅斯方面加強了團結。

日本首相岸田文雄3月訪烏克蘭後在波蘭與波蘭總理莫拉維茨基舉行了會談。考慮到俄烏衝突長期化帶來的負擔加劇，岸田表示將向波蘭提供政府開發援助。