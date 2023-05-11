沙利文與王毅會晤 同意保持戰略溝通

美國/中國

美國國家安全顧問傑克-沙利文和中共中央政治局委員、外事委員會辦公室主任王毅在維也納舉行會晤，“坦誠”地討論了俄烏戰爭及兩岸問題。雙方都同意保持戰略溝通渠道。

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美國總統府白宮網站5月11日發布報告說，美國白宮國家安全顧問傑克-沙利文於5月10日至11日在維也納會見了中共中央政治局委員、外事委員會辦公室主任王毅。雙方就美中雙邊關係中的關鍵問題、全球和地區安全問題、俄羅斯對烏克蘭的戰爭以及兩岸問題等議題進行了坦誠、實質性和建設性的討論。

這次會議是為保持開放的溝通渠道和負責任地管理競爭而持續努力的一部分。雙方同意在拜登總統和習主席2022年11月在印度尼西亞巴厘島的接觸基礎上，保持這一重要的戰略溝通渠道，以推進這些目標。

另據中國官媒新華社5月11日發自維也納的電稿說，當地時間5月10日至11日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅同美國總統國家安全事務助理沙利文在奧地利維也納舉行會晤。

雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、建設性的討論。王毅就台灣問題全面闡述了中方嚴正立場。雙方還就亞太局勢、烏克蘭等共同關心的國際和地區問題交換了意見。雙方同意繼續用好這一戰略性溝通渠道。