法中就發展更強大更平衡經濟關係的必要性達成共識

法國/中國/經濟

法中外長周三就"發展更強大、更平衡的經濟關係"的必要性達成共識。同天稍早，法國外長呼籲中國利用對俄羅斯的影響力，推動在烏克蘭實現和平。

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據路透社5月11日報道，法國外交部發布聲明稱，法國外長科隆納和中國外長秦剛周三5月10日就法中兩國有必要"發展更強大、更平衡的經濟關係"達成了共識。

法國外交部的聲明說，在法國總統馬克龍4月訪問中國之後舉行的這次會議上，雙方就生物多樣性、氣候和發展籌資問題進行了"豐富的交流"。

該聲明還說，秦剛表示，中國將派高級別代表，將積極參加6月22日至23日在巴黎舉行的新“全球金融公約峰會”。

法國外交部沒有提到台灣。而馬克龍在訪問北京期間有關民主台灣（被中國視為叛逆省份）的評論在西方引起了震動。

法國外長科隆納提醒說，北京"在說服俄羅斯恢復對《聯合國憲章》的充分尊重方面可以發揮重要作用，特別是在尊重烏克蘭的主權和領土完整方面。

在另一份聲明中，秦剛說，中國"致力於促進烏克蘭危機的政治解決"，"與所有各方保持交流"，並將"繼續發揮建設性作用"。

他還說，法國和中國應該"不斷探索新的合作領域"，並強調說，北京支持歐洲加強其戰略自主權。秦剛補充說，中歐關係不應成為目標（......）或受制於任何第三方"。路透社說，在北京和華盛頓之間高度緊張的氣氛下，第三方顯然是指美國。

作為俄羅斯最強大的盟友，中國已成為烏克蘭衝突的可能調解人，並公布了一項12點和平計畫。基輔對北京的倡議表示歡迎、 這讓華盛頓感到懷疑，因為美國官員曾擔心中國可能向俄羅斯提供武器。