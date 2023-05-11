波士頓“僑領”因協助北京威脅民主人士被捕起訴

美國中國間諜

美國波士頓地區一名美籍華裔男子，因涉嫌向北京當局提供海外反中共的華人的信息，並組織針對這些人士的活動，被美國聯邦當局逮捕起訴。

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據自由亞洲報道，此人系美國波士頓地區“中國和平統一促進會”的共同會長Litang Liang(譯音梁利堂)，涉嫌非法擔任外國政府代理人、監控當地反對中國政府的人士，5月9日被聯邦當局逮捕起訴，11日將出庭。

據美國之音5月11日引述《波士頓環球報》(The Boston Globe)消息，馬薩諸塞州聯邦地區法院5月4日的一份 起訴書 顯示，美籍男子梁利堂在2018年至2022年期間充當中國政府代理人，向北京提供反中國政府異見人士的照片和信息，並安排針對“親民主”異見人士的反示威活動，並向中國公安部門提供潛在的招募人員名單。

檢察官說，梁利堂與中國官員的主要溝通方式是電話和微信。

起訴書指稱，梁利堂於2018年開始為中國政府效力，當時他聯繫了中國駐紐約總領事館的一名官員，然後開始向這名官員和其他人發送當地華人和組織的信息。

起訴書舉例說，在2019年8月18日波士頓聲援香港抗議的集會中，梁利堂拍下了參與者的照片和視頻，將其轉發給中國官員。他還幫助組織了針對這次集會的反抗議活動，期間將一面巨大的中國國旗遞給參加者。

另據《波士頓先驅報》說，梁利堂被聯邦當局認為是“中國政府間諜”，他出生於1959年，現年63或64歲，被聯邦起訴的罪名是陰謀充當外國政府的代理人。