美國大使指責南非向俄羅斯提供武器

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美國駐南非大使周四指責南非通過一艘貨船向俄羅斯提供武器，這艘俄羅斯貨船去年12月在開普敦市附近一個海軍基地秘密停靠了3天。

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美聯社5月11日發自開普敦的消息說，據南非多家新聞機構的報道，美國駐南非大使魯本-布里吉特（Reuben Brigety）說，美國確信武器在西蒙鎮海軍基地被裝上船，然後被運往俄羅斯。

布里吉特說，南非被指在俄羅斯入侵烏克蘭期間為其提供武器是"極其嚴重的"，並令人質疑南非在俄烏衝突中的所謂中立立場。

據報，這位美國駐南非大使在南非首都比勒陀利亞舉行的新聞發布會上對記者說：我們（美國）注意到的事情之一是，在2022年12月6日至8日期間，貨船停靠在西蒙鎮海軍基地，我們確信，這艘船在返回俄羅斯之前，在西蒙鎮裝載了武器和彈藥。

今年1月，南非一個反對黨就一艘"神秘"的俄羅斯船停留在西蒙鎮海軍基地提出了疑問。南非政府沒有對此公開發表評論。

南非政府是美國在非洲的一個重要合作夥伴，南非當局曾多次表示對烏克蘭戰爭持中立立場，並希望和平解決衝突。

但最近南非對俄羅斯的親近表現使這個非洲最發達國家被指為實際上已經站在了俄羅斯一邊。

南非今年1月接待了俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)，雙方進行了會談，並為他提供了一個將烏克蘭戰爭歸咎於西方的講壇。幾周後，南非允許俄羅斯和中國海軍的軍艦在其東海岸進行演習。俄羅斯海軍帶來了戈爾什科夫海軍上將（Amiral Gorshkov）號護衛艦，這是俄羅斯海軍的旗艦艦艇之一。

南非海軍也參加了這些演習，並稱，這些演習將"加強南非與俄羅斯和中國之間已經熱絡發展的關係"。

美國大使布里吉特周四說，南非決定在2月份舉行這些海軍演習，當時正值烏克蘭戰爭開始一周年，引起了美國的"嚴重關切"。

在演習時，南非武裝部隊宣稱，這些演習是在俄羅斯入侵烏克蘭之前幾年前就計畫好的。