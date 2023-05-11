美國總統拜登“很可能”在線參加G7廣島峰會

拜登/G7

美國總統拜登通過視頻參加G7廣島峰會的幾率已從周二的“有可能”，升級到周三的“很可能”。原因是他必須與共和黨控制的議會就提高聯邦政府債務的上限進行談判，以避免美國陷入債務違約。

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共同社5月11日發自華盛頓的消息說，美國總統拜登5月10日談及如果“提高聯邦政府債務上限”的磋商久拖不決，那麼，他有可能通過視頻參加5月19至21日舉行的G7廣島峰會。

拜登5月10日在紐約近郊接受採訪時稱：“這取決於聯邦政府債務談判的情況，有可能在線（參加G7峰會）而不前往當地”。拜登在紐約近郊發表演講時稱，“如果美國陷入債務違約，那麼全世界都會有麻煩”。

據NHK說，在宣布這一消息之際，喬-拜登和眾議院議長凱文-麥卡錫（共和黨人）在是否提高聯邦政府的債務限額以避免違約風險的問題上仍然存在分歧。

拜登在與國會領導人的會議上呼籲合作。但會後，麥卡錫說，如果政府希望提高債務上限，就必須大幅削減開支。

周三，喬-拜登向媒體宣布，他可能不得不通過視頻參加七國集團峰會而不能親自前往廣島，他說，他最終如何決定，將取決於債務談判的進展。

前一天，拜登總統曾表示，他"有可能，但不是很可能"取消這次旅行。

據美國財政部長珍妮特-耶倫(Janet Yellen)說，美國最早可能於6月1日違約，拜登說，這個問題是一個優先事項。