FT：中美防長在香格里拉會晤 幾乎沒可能

美國/中國/國防部長

美國防長奧斯汀希望6月在香格里拉安全會議上與中國新任防長李尚福會面，但北京似乎不願讓這次會面發生，因為李尚福在2018年受到美國的制裁。

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據英國金融時報今天的報道，美國國防部長勞埃德-奧斯汀希望6月在新加坡舉行的香格里拉對話安全論壇上與中國新任國防部長李尚福會晤。然而，安排這樣的會面充滿了困難，因為李尚福在2018年被美國置於制裁之下，與他擔任將軍時中國進口俄羅斯武器有關。

美國已經告訴中國，制裁併不妨礙奧斯汀在第三國會見李尚福。但幾位人士表示，在制裁措施仍然存在的情況下，中國幾乎不可能同意其防長與美國同行會晤。李尚福在今年3月出任國防部長。

金融時報引述一些人說，拜登政府沒有可能取消對李尚福的制裁。白宮則拒絕就此發表評論。

美中關係的最新僵局發生在兩國努力安排美國政府部長對北京的高級別訪問之際。

喬-拜登總統和習近平總統去年11月在巴厘島舉行的20國集團峰會上會晤時，同意兩國需要穩定關係。但是，在2月初，一個疑似中國間諜氣球飛越北美後，啟動高級別接觸的早期努力被破壞了。

當時兩國正在談判美國國務卿安東尼-布林肯、財政部長珍妮特-耶倫和商務部長吉娜-雷蒙多訪問中國的事宜。美國還試圖安排拜登和習近平在間諜氣球事件後的首次通話。

喬-拜登總統和習近平總統去年11月在巴厘島舉行的G20峰會上會晤時，就穩定兩國關係的必要性達成一致。然而，恢復高層接觸的初步努力因2月初疑似中國間諜氣球飛越北美而中斷。

兩國目前正在談判國務卿安東尼-布林肯、財政部長珍妮特-耶倫和商務部長吉娜-雷蒙多訪問中國的事宜。美國還試圖安排拜登和習近平在間諜氣球事件後的首次通話。

然而，北京不願意接待布林肯，擔心聯邦調查局會發布關於中國氣球的報告。

在過去的一年裡，人們對兩國高級軍事官員之間缺乏接觸的擔憂越來越大。

美國印太司令部負責人約翰-阿奎利諾上將在過去兩年中一直試圖與中國同行會面。參謀長聯席會議主席馬克-米利將軍，自氣球事件以來也沒有與他的中國同行進行過溝通。

由國際戰略研究所智囊團組織的香格里拉對話是美國和中國國防官員經常會面的機會。去年，奧斯汀先生與李尚福先生的前任魏鳳和先生進行了雙邊會晤。

五角大樓說，它希望與中國軍方領導人建立"開放的溝通渠道"，但把目前的僵局歸咎於北京。指出“中華人民共和國決定無視、拒絕或取消美國提出的眾多高級別溝通要求”。

中國駐美國大使館說，兩國正在進行"必要的溝通"。美國駐中國大使尼古拉斯-伯恩斯在周一與外交部長秦剛會面後，於周四會見了中國商務部部長王文濤。

然而，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇補充說，"不應該為溝通而溝通"，這一評論呼應了拜登政府開始時美國對中國的態度。

劉鵬宇說"我們呼籲美國要有誠意，與中國合作，採取具體措施，為溝通創造條件和氛圍，幫助中美關係回到正軌"。