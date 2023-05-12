中國烏克蘭特使下周出訪烏波法德俄

中國烏克蘭特使

中國外交部發言人汪文斌今天周五宣布，中國特使李輝，將在5月15日啟程，訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯，討論烏克蘭戰爭的"政治解決方案"。

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70歲的前中國副外長李輝是前蘇聯地區問題專家，曾在2009-2019年出任中國駐俄大使，為期10年，與俄總統普京有經常接觸。4月底，北京宣布讓他擔任烏克蘭問題特使的消息曾引起人們質疑他與俄羅斯總統普京關係密切，但北京堅持認為他對地區問題有很好的了解。

法新社說，北京在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中以中立自居，並打算髮揮調解作用，儘管它作為莫斯科的密切經濟和外交夥伴的地位，在一些歐洲國家看來，使它失去了資格。

中國外交部在2月底曾公布對烏克蘭危機的12點立場，其中敦促尊重“所有國家的領土完整”（應該包括烏克蘭）。

雖然北京經常呼籲尊重國家主權，但它從未公開譴責過俄羅斯總統普京對烏克蘭領土的入侵。

李輝將是自2022年2月俄羅斯大舉入侵烏克蘭領土以來訪問烏克蘭的最高級別中國外交官。

上個月，在中國駐法大使在訪談中質疑前蘇聯國家邊界合法性轟動歐洲輿論後，中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基通了電話。隨後，中國宣布李輝將率代表團訪問烏克蘭和其他國家，但具體日期未定。