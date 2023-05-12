俄羅斯黑手攪和土耳其大選 克里姆林宮堅決否認

土耳其大選/俄羅斯

2023年5月6日，伊斯坦布爾，一名選民在候選人凱末爾-基利奇達羅格盧的照片前展示土耳其國旗。

埃爾多安的主要對手凱末爾·基利達羅格盧發出了警告：親愛的俄羅斯朋友，你們是昨天在土耳其曝光的蒙太奇、陰謀、偽造和錄音的幕後黑手（......），如果你們想在（選舉）後得到我們的友誼，就不要碰我們的國家。

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土耳其大選5月14日將投票，競選活動今天周五停止。土耳其總統埃爾多安的主要競爭對手凱末爾·基利達羅格盧（Kemal Kiliçdaroglu）周四指責俄羅斯是利用人工智能虛假圖像干預競選活動的幕後黑手。

克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫今天告訴記者："我們堅決拒絕這些說法。他補充說："我們正式宣布：在土耳其不可能有俄羅斯的干預"。

佩斯科夫還讚揚了土耳其"在一系列地區和國際問題上非常負責任、主權和考慮周全的立場"，他還說，莫斯科"喜歡"這種立場。他補充說："我們一再表示並堅持認為，俄羅斯不會幹涉其他國家的內部事務或選舉進程。

法新社這篇報道說，西方國家經常指責俄羅斯干預別國的選舉，特別是通過虛假信息進行干預。

現任土耳其總統埃爾多安的主要競爭對手凱末爾-基利奇達羅格盧(Kemal Kiliçdaroglu)周四指責俄羅斯在競選中利用人工智能製作或修改的視頻或音頻記錄“深度造假”。

深度造假（deepfakes）是經過數字處理的圖像，具有高度的真實性。這些圖像給世界各地打擊虛假信息的鬥爭帶來了越來越大的挑戰。

此前，另一位反對派候選人穆哈雷姆-因斯(Muharrem Ince)周四放棄了競選，他說自己是一場抹黑運動的受害者，被篡改的圖片顯示他有婚外情或駕駛豪華汽車。

基利奇達羅格盧周四說：親愛的俄羅斯朋友，你們是昨天在這個國家（土耳其）曝光的蒙太奇、陰謀、偽造和錄音的幕後黑手（......），如果你們想在（選舉）後得到我們的友誼，就不要碰土耳其國家"。

法新社說，尋求連任的埃爾多安和普京都在2000年代初上台，在過去十年中，他們加強了關係，特別是在他們各自的國家與西方關係緊張的背景下。

儘管利益不同，儘管爆發俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，他們二人在一些問題上進行合作，如敘利亞問題。土耳其總統埃爾多安也是少數幾個與莫斯科和基輔都有良好關係的領導人。