克宮發言人總結"戰績", 解釋俄軍為何進展緩慢, 為何瓦格納頭領情緒激動

俄羅斯/ 烏克蘭

克里姆林宮發言人德米特里佩斯科夫在周三晚間發布的波斯尼亞塞語頻道ATV採訪中，對戰爭一周年（俄稱特別軍事行動）的俄方“成果”進行了概要，並解釋了為何俄羅斯在烏克蘭“行動緩慢”。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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01:33 佩斯科夫，攝於2023年5月10日。 © ATV BANJA LUKA - AP供圖

在美聯社發布的這段視頻當中，佩斯科夫通過ATV頻道表示，“（針對烏克蘭的行動）是很複雜、很艱難的行動，當然了，我們這一年間還是達成了一些目標的。最開始的時候，去年2月24日俄羅斯總統當時說過，我們最首要的目標就是要確保在頓巴斯生活的民眾的安全。我們需要把敵人們推後，推到與我們有足夠的距離之外。出於這一點原因，我們的行動仍然繼續。話雖如此，我們還是把頓巴斯那邊不可忽視的一片土地從新納粹手裡解放了出來，而且我們也對烏克蘭的戰爭機器進行了相當力度的打擊。因為將烏克蘭去軍事化，也是我們宣布過的這場行動的目標之一。就像您能看到的一樣，得益於俄羅斯的高精準度火箭炮，我們很成功地摧毀了許多的（烏克蘭的）軍事打擊目標，清除了很多烏克蘭的軍火庫，還有其他的一些設備和物資，等等等等。這樣的工作還會繼續進行”。

“為什麼俄羅斯人動作這麼緩慢？（很多人都會提出這個問題），為什麼我們進展如此慢。這是因為，俄羅斯人開展的不是戰爭，我們（在烏克蘭的行動）並不是一場戰爭。如果是打仗，那會是完全另外一種樣子，完全另外一回事。如果是打仗的話，那麼我們就會摧毀全部的基礎設施建設，各個城市都會被完全地擊穿、摧垮。如果是打仗，那麼就會出現等等此類的場景，而我們做的並不是這些事。我們正在做的是嘗試去保護基礎設施建設，我們正在嘗試挽救人們的性命”。

就瓦格納集團頭領葉夫根尼·普里戈津最近發表的一系列情緒化言論，佩斯科夫回應稱，這是因為“那裡正在進行大規模的進攻行動...大量的烏克蘭武裝部隊聚集在那裡，不斷地得到外國裝備、外國彈藥等的支持，所以那邊的人們情緒會很激動”。