澤連斯基將訪羅馬或與教皇方濟各會面

烏克蘭/意大利/梵蒂岡/德國

烏克蘭總統澤連斯基預計周六5月13日訪問羅馬，會晤意大利政治領導人，並可能與教皇方濟各會面，這是澤連斯基自俄羅斯入侵以來首次訪問意大利。意大利總理梅洛尼支持基輔。

廣告 繼續瀏覽後續

意大利總統府發言人向法新社證實，意大利國家元首塞爾吉奧-馬塔雷拉(Sergio Mattarella)將於澤連斯基會面，但出於安全考慮，沒有提供更多細節。

法國《十字架》報消息，教皇方濟各和烏克蘭總統澤連斯基將於5月13日周六在羅馬會晤。該報說這是梵蒂岡個渠道周四透露的消息。

法新社說，86歲的教皇方濟各曾於2020年2月在梵蒂岡接待過澤連斯基，他多次呼籲在烏克蘭實現和平，並幾乎每周都在接見信徒會上為烏克蘭的受害者祈禱。

上個月，方濟各會見了烏克蘭總理德尼斯·什米加爾(Denys Chmygal)，後者邀請他到烏克蘭訪問，並請求他幫助被強行帶到俄羅斯的烏克蘭兒童返回。

什米加爾先生還說，他與教皇討論了烏克蘭總統澤連斯基的和平計畫和"梵蒂岡可以採取的不同步驟"，以幫助基輔實現其目標。

幾天後，教皇從匈牙利返回時在新聞發布會上確認梵蒂岡願意向烏克蘭提供幫助。方濟各說，"教廷願意這樣做，因為這是正確的事情，我們必須幫助"。

方濟各教皇還說，他準備為烏克蘭的和平做任何必要的事情，並補充說："一個任務正在進行中，但還沒有公開"。

然而，基輔和莫斯科後來表示，他們對梵蒂岡教廷這樣的任務一無所知。

梅洛尼支持基輔

烏克蘭總統澤連斯基預計還將與意大利政府總理喬治亞-梅洛尼舉行會談。梅洛尼今年2月份訪問了基輔，她確認了意大利對烏克蘭的支持，儘管意大利在俄羅斯入侵烏克蘭領土之前與俄羅斯的關係密切。

當時梅洛尼在與澤連斯基共同舉行的新聞發布會上說，"我想（來到基輔）重申意大利在面對俄羅斯侵略時，對烏克蘭的全力支持，並重申意大利無意減弱"。

在談到可能向基輔提供更多武器時，她說，羅馬"專註於防空系統"，而且已承諾與法國合作，至於派遣飛機，意大利需要"與國際夥伴一起做出決定"。

周六在意大利停留之後，烏克蘭總統澤連斯基預計前往德國。據柏林日報《BZ》報道，烏克蘭總統澤連斯基將於5月13日抵達柏林，德國總理朔爾茨和總統施泰因邁爾5月14日將以軍禮接待澤連斯基。

據該報稱，澤連斯基隨後將乘直升機前往德國西部的亞琛，在那裡接受查理曼獎，這是一個表彰對歐洲諒解有特殊投入的獎項。