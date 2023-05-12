澳大利亞貿易部長要求中國取消所有貿易限制

中國/澳洲

在北京和堪培拉關係改善之際，澳大利亞貿易部長唐-法雷爾周五在北京與中國商務部長王文濤會面，希望取消所有北京自2020年以來對澳洲的貿易限制。

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據澳洲ABC網站說，5月11日抵達中國進行三天訪問的澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell），今天周五在北京與中國商務部長王文濤舉行會談。法雷爾希望中國在年底前取消對澳洲的所有貿易限制。

而中國商務部外事司在會談前，突如其來地邀請法雷爾先去遊覽了故宮。據ABC說，法雷爾表示他對訪問故宮感到很高興和榮幸。

據南華早報說，北京消除對澳洲貿易封鎖的道路已經確定：煤炭、棉花、銅的壁壘已經消失。悉尼科技大學澳中關係研究所所長詹姆斯-勞倫森說：“大麥正在解決過程中”。

勞倫森補充說：“我預計三個月後將不會有大麥關稅。然後，這將為處理葡萄酒問題設定模式。鑒於這一切，維持對龍蝦等商品的封鎖是沒有意義的。"

2020年武漢爆發冠狀病毒疫情後，澳洲保守派總理莫里森呼籲對武漢爆發的冠狀病毒源頭進行國際公開調查。北京當局雖未宣布，卻開始阻攔澳洲龍蝦、煤炭、棉與木材等商品的進口，同時針對澳洲葡萄酒與大麥課徵關稅。