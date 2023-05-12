美國疫情入境禁令到期 邊境移民潮混亂涌動

從墨西哥蒂華納Tijuana看到美墨邊境主要和次要圍欄之間的移民2023年5月10日

美國為期三年的對抗冠狀病毒疫情的入境禁令“第42條”在5月11日23點59分到期，美墨邊境面臨移民潮"混亂"涌動局面。

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據法新社報道，面對共和黨人要求繼續執行“第42條”禁令，並譴責潛在的"入侵"，拜登政府說，對庇護權的新限制已經通過。

美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）說："非法越境且沒有合法居留依據的人將被立即（...）驅逐出境。他補充說，"在一些地區"已經觀察到"大量的入境者"。

美國聯邦政府在南部邊境部署了4000名軍事人員，外加24000多名特工和執法人員。國土安全部長表示，準備好應對未來幾天和幾周內可能面臨的挑戰。

拜登總統本人最近表示，邊境的情況將會"混亂一段時間"。

由美國司法部和國土安全部敲定的新限制在星期四晚上立即生效。根據新規定，凡想進入美國的移民，在抵達邊境之前，除了無人陪伴的未成年人，尋求庇護者須在一個集中的電話申請"CBP One"上進行預約。如不符合規定，他們的要求將被推定為不合法，可能會被加速驅逐，並被禁止在五年內進入美國。

很多移民在第42條規定取消之前急於穿越2000英里的美墨邊境尋求庇護，因為他們擔心規則的改變會使他們在未來的五年內無法這樣做。

美國德州共和黨參議員克魯茲告訴記者，在與墨西哥接壤的德克薩斯州小鎮“布朗斯維爾”，約有22,000人在墨西哥一側紮營。他說，他對民主黨領導層"蓄意"決定"向無異於入侵的行為開放邊境"感到"憤怒"。

美國堪薩斯州的共和黨參議員羅傑-馬歇爾則在福克斯新聞上形容說，邊境的情況是一場"災難"。