2022年全球有逾 7100 萬名國內流離失所者 創歷史新高
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根據《國內流離失所監測中心 (IDMC) 》以及挪威難民委員會 (NRC) 的聯合報告指出了一項創新記錄：2022 年，有 7110 萬人登記為國內流離失所者，比前一年增加了 20%，原因是俄羅斯入侵烏克蘭後造成的大規模人口外流，以及巴基斯坦的特大洪水。
2022 年全球有超過 7100 萬國內流離失所者，創歷史新高。烏克蘭的戰爭、巴基斯坦的洪水、剛果民主共和國或埃塞俄比亞的衝突……這些各種各樣的危機迫使全球超過 7100 萬人在 2022 年在他們自己的國家逃亡。
新增的流離失所者人數已躍升至近 6100 萬人，其中一些人多次被迫逃離。 這比 2021 年增加了 60%。IDMC 負責人亞歷山德拉.比拉克女士告訴法新社，這個數字“非常高”。 她解釋道。 “新增加人數的大部分原因當然是烏克蘭的戰爭，還有巴基斯坦的洪水、世界各地新出現的和持續不斷的衝突，以及我們在美洲看到的一些突發事件，直到太平洋。”
1700 萬烏克蘭人戰爭中被迫遷移：
去年，全球範圍內，因衝突造成的國內新流離失所人數激增至 2830 萬人，幾乎是前一年的兩倍，是過去十年年平均水平的三倍。 除了烏克蘭境內 1700 萬人流離失所外，還有 800 萬人因巴基斯坦的特大洪水而流離失所。撒哈拉以南非洲記錄了大約 1650 萬國內流離失所者，其中一半以上是由於衝突，特別是在剛果民主共和國和埃塞俄比亞。
今年，國內流離失所者的數量預計將進一步增加。 在蘇丹，自 4 月中旬以來的激烈戰鬥已經迫使超過 70 萬人逃離該國其他地方。比拉克女士說：“最近的衝突於 4 月開始以來，我們記錄的流離失所人數已經與 2022 年全年相同。”她還說：“顯然，這是一個非常不穩定的局勢。”
自然災害乃罪魁禍首：
儘管人們被迫逃離世界各地，但近四分之三的國內流離失所者生活地點位於 10 個國家：敘利亞、阿富汗、剛果民主共和國、烏克蘭、哥倫比亞、埃塞俄比亞、也門、尼日利亞、索馬里和蘇丹（在國內流離失所者人數的降序）。
這些流離失所者中有許多是持續多年的衝突的受害者，但自然災害是造成大多數新的國內流離失所者的原因。 他們在 2022 年迫使 3260 萬人逃離。這比上一年增加了 40%。
對於挪威難民委員會 (NRC) 的負責人揚·埃格蘭 (Jan Egeland) 而言，危機的疊加形成了一場“完美風暴”。 XXX 他在一份聲明中說。：“在過去的一年裡，衝突和災難加深了先前存在的脆弱性和不平等，造成了前所未有的規模的流離失所。”
他還譴責了世界糧食危機，然後烏克蘭戰爭使這一危機更加嚴重，這也“破壞了多年的進步”。