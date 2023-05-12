2022年全球有逾 7100 萬名國內流離失所者 創歷史新高

剛果民主共和國東部的南基伍省因暴雨引發的洪災導致的喪生人數升至394人。 紅十字救援人員在洪水悲劇發生 7 天後繼續工作 2023年5月11日

根據《國內流離失所監測中心 (IDMC) 》以及挪威難民委員會 (NRC) 的聯合報告指出了一項創新記錄：2022 年，有 7110 萬人登記為國內流離失所者，比前一年增加了 20%，原因是俄羅斯入侵烏克蘭後造成的大規模人口外流，以及巴基斯坦的特大洪水。

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2022 年全球有超過 7100 萬國內流離失所者，創歷史新高。烏克蘭的戰爭、巴基斯坦的洪水、剛果民主共和國或埃塞俄比亞的衝突……這些各種各樣的危機迫使全球超過 7100 萬人在 2022 年在他們自己的國家逃亡。

新增的流離失所者人數已躍升至近 6100 萬人，其中一些人多次被迫逃離。 這比 2021 年增加了 60%。IDMC 負責人亞歷山德拉.比拉克女士告訴法新社，這個數字“非常高”。 她解釋道。 “新增加人數的大部分原因當然是烏克蘭的戰爭，還有巴基斯坦的洪水、世界各地新出現的和持續不斷的衝突，以及我們在美洲看到的一些突發事件，直到太平洋。”

1700 萬烏克蘭人戰爭中被迫遷移：

去年，全球範圍內，因衝突造成的國內新流離失所人數激增至 2830 萬人，幾乎是前一年的兩倍，是過去十年年平均水平的三倍。 除了烏克蘭境內 1700 萬人流離失所外，還有 800 萬人因巴基斯坦的特大洪水而流離失所。撒哈拉以南非洲記錄了大約 1650 萬國內流離失所者，其中一半以上是由於衝突，特別是在剛果民主共和國和埃塞俄比亞。

今年，國內流離失所者的數量預計將進一步增加。 在蘇丹，自 4 月中旬以來的激烈戰鬥已經迫使超過 70 萬人逃離該國其他地方。比拉克女士說：“最近的衝突於 4 月開始以來，我們記錄的流離失所人數已經與 2022 年全年相同。”她還說：“顯然，這是一個非常不穩定的局勢。”

自然災害乃罪魁禍首：

儘管人們被迫逃離世界各地，但近四分之三的國內流離失所者生活地點位於 10 個國家：敘利亞、阿富汗、剛果民主共和國、烏克蘭、哥倫比亞、埃塞俄比亞、也門、尼日利亞、索馬里和蘇丹（在國內流離失所者人數的降序）。

這些流離失所者中有許多是持續多年的衝突的受害者，但自然災害是造成大多數新的國內流離失所者的原因。 他們在 2022 年迫使 3260 萬人逃離。這比上一年增加了 40%。

對於挪威難民委員會 (NRC) 的負責人揚·埃格蘭 (Jan Egeland) 而言，危機的疊加形成了一場“完美風暴”。 XXX 他在一份聲明中說。：“在過去的一年裡，衝突和災難加深了先前存在的脆弱性和不平等，造成了前所未有的規模的流離失所。”

他還譴責了世界糧食危機，然後烏克蘭戰爭使這一危機更加嚴重，這也“破壞了多年的進步”。