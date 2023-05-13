字節跳動“黨組織”監控應用程序 對所有數據有最高權限

字節跳動一名前高管起訴該公司錯誤將其解僱的訴狀周五曝光，其中透露，這個擁有TikTok的科技巨頭從競爭對手那裡獲取數據，並在北京辦公室有一個中共黨組織，負責監控公司應用程序，並對所有數據擁有"最高權限"。

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據紐約時報12日的報道，擁有TikTok的中國公司字節跳動（ByteDance）一名前高管指責這家技術巨頭的"違法文化"，包括在其早期從競爭對手Snap-chat和Instagram平台竊取內容，並稱該公司是"中國共產黨的有用宣傳工具"。

這些說法是音譯名為餘音濤（Yintao Yu）的字節跳動前高管周五提起不當解僱訴訟的一部分，他在2017年8月至2018年11月期間，擔任字節跳動美國業務的工程主管。他提交給舊金山高級法院的訴狀稱，他被解僱是因為他對一個竊取其他公司知識產權並從中獲利的"世界性計畫"表示了擔憂。

紐時說，在余先生的訴訟中，最引人注目的說法是字節跳動在北京的辦公室有一個由中共黨員組成的特別小組，有時被稱為“委員會”，“負責監控該公司的應用程序”，"指導公司如何推廣共產主義核心價值觀"，並擁有一個可以完全關閉中國應用程序的"關閉開關"。

據該訴狀說：這個中共黨員委員會對公司的所有數據都有最高權限，甚至包括存儲在美國的數據。

字節跳動回應

另據路透社說，字節跳動公司在美國的前工程經理餘音濤“羅傑”（Yintao "Roger"Yu）稱，在他向公司管理層提出對該公司從其他平台（主要是Instagram和Snapchat）獲取用戶內容的擔憂後，在2018年11月被解僱。

餘音濤在訴狀中還說，字節跳動製造假用戶以誇大其指標，充當中國共產黨（CCP）的有用宣傳工具。他要求法院下令禁止字節跳動從其他社交媒體平台檢索內容。

在回應該投訴時，字節跳動說："我們打算強力反對我們認為是毫無根據的索賠和指控。余先生為字節跳動公司工作不到一年。

該公司還對其從競爭對手那裡獲取數據的指控回應稱，它是按照行業慣例和整體政策獲取數據的。

這場糾紛發生時，字節跳動旗下的TikTok在美國面臨一些議員要求在全國範圍禁用的呼聲越來越高，這些議員擔心中國政府對該應用的潛在影響。