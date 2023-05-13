德國批准向烏克蘭新交付一批豹式坦克防控系統和大量彈藥

德國/烏克蘭

烏克蘭士兵在克利茨德國陸軍基地接受豹式1A5坦克的維護訓練2023年5月5日。

德國政府周五5月13日宣布批准27億歐元軍援烏克蘭的新一攬計畫，包括坦克、裝甲車、防空系統和許多彈藥。今天烏克蘭總統澤連斯基在意大利訪問，他預計明天前往德國。

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據法新社說，這次德國政府準備向烏克蘭交付的物資包括追加30輛豹-1A5坦克，20輛新的Marder裝甲車和一百多輛其他小型裝甲車，200架無人偵察機，四套新的Iris-T防空系統及其發射平台，大量防空導彈，18門榴彈炮和大量彈藥。

據政客新聞Politico說，在烏克蘭準備對俄羅斯的入侵發動反攻之際，柏林希望擴大對基輔的支持。這是柏林自2022年2月戰爭開始以來向烏克蘭提供的最大一筆軍援武器。

德國國防部長鮑里斯-皮斯托瑞斯周六告訴記者，德國政府批准了一個新的27億歐元的烏克蘭武器一攬子計畫。德國媒體《明鏡》首先報道了這一攬子計畫。

德國國防部長鮑里斯-皮斯托瑞斯在一份聲明中說，"我們都希望看到俄羅斯迅速終止這場對烏克蘭人民的殘暴戰爭（......）。這就是為什麼德國將提供一切可能的幫助，只要有必要。

據《明鏡》雜誌報道，新的一攬子計畫將於周日在亞琛向烏克蘭總統澤連斯基頒發查理曼獎的同時正式宣布。該媒體說，烏克蘭應該在未來幾周和幾個月內收到這些設備。

澤連斯基周六抵達羅馬對意大利進行為期一天的訪問，他與意大利總統和總理等官員舉行會談，然後與教皇方濟各會面。此行之後，烏克蘭總統可能訪問柏林。德國官員沒有證實這次訪問，但在媒體出現可能的旅行細節後，柏林警方已經展開調查。

根據德國政府數據，在2022年1月1日至2023年4月24日期間，德國向烏克蘭出口的軍事物資數量與今天宣布批準的一攬子計畫大約相同。

歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）周六表示，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在斯德哥爾摩的一次歐盟外長會議上告訴他的歐盟同行，烏克蘭需要更多支持來抵禦俄羅斯的入侵。

博雷利在那次歐盟外長會議後告訴記者，在烏克蘭東部陷入困境的巴赫穆特鎮周圍，"烏克蘭每天需要大約1000發炮彈"。