捷克總統解釋為何歐洲必須在對待中國問題上團結一致

捷克/歐洲/中國

捷克總統彼得-帕維爾說：“中國歡迎任何雙邊會議，當然也歡迎任何分裂歐洲國家或將歐洲與美國分開的機會”。“這就是為什麼必須強調，我們只有在團結中才能在與中國的關係中取得成功”。

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捷克總統彼得-帕維爾周五（5月12日）向路透社記者說：“一方面，我很高興現在中國在俄烏衝突方面的行為方式讓我們對中國有了新的認識，因為我們看到中國並不是它試圖描繪的那個建設性的角色”。

他補充說：“我們看到，中國的戰略目標確實與我們不一致，中國社會賴以生存的價值觀，不是也不會是，我們的價值觀”。

帕維爾總統強調在歐盟內部和歐洲之外進行合作的必要性。他說，"如果可能的話，我們需要以團結的方式運作，不僅是在歐盟或歐洲內部，而是在所有民主國家內部"。

捷克總統還告誡德國和法國，不應該把自己看作是中國的單獨平等夥伴。他強調在歐洲集團中保持團結的重要性。"

捷克總統說，中國歡迎任何雙邊會議，當然也歡迎任何分裂歐洲國家或將歐洲與美國分開的機會。這就是為什麼必須強調，我們只有在團結中才能在與中國的關係中取得成功。

帕維爾總統還對中歐維謝格拉德集團（Visegrad Group）的情況表示擔憂，這是由中歐四個歐盟成員國（捷克、匈牙利、波蘭和斯洛伐克）組成的政治文化合作聯盟。

他列舉了匈牙利的民粹主義傾向和親俄立場，以及波蘭對歐盟一體化努力的偏離。

帕維爾總統還指出其鄰國斯洛伐克的不確定局勢，在看守總理愛德華-黑格爾於5月7日辭職後，總統蘇珊娜·恰普托娃（Zuzana Caputova）選擇央行副行長盧多維特-奧多爾（Ludovit Odor）來領導技術官僚政府，而這距離9月的提前選舉只有幾個月的時間。

帕維爾總統對斯洛伐克反對派領導人羅伯特-菲戈（Robert Fico）的講話風格和語氣表示了擔憂，特別是他對總統恰卡普托娃的態度。

斯洛伐克總統恰普托娃本周早些時候宣布，她將對前總理菲戈關於她的言論採取法律行動。