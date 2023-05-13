澤連斯基到訪意大利:烏克蘭接近勝利的一次重要訪問

烏克蘭/意大利

2023年5月13日星期六，意大利總理喬治亞-梅洛尼（右）和烏克蘭總統沃洛基米爾-澤倫斯基在羅馬的政府辦公室Chigi Palace會面前握手。

烏克蘭總統澤連斯基周六5月13日上午抵達羅馬，在高度戒備下開始對意大利進行為期一天的訪問。他與意大利總統馬塔雷拉和總理梅洛尼會面後，將拜會教皇方濟各。澤連斯基在推特上說，這是烏克蘭接近勝利的一次重要訪問。

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烏克蘭總統澤連斯基周六上午抵達羅馬，意大利電視畫面顯示，澤連斯基在錢皮諾軍用機場受到意大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）的歡迎，然後大批汽車離開錢皮諾（Ciampino）機場的軍事區。

意大利外長塔亞尼在推特上說，意大利歡迎烏克蘭總統澤倫斯基。我們重申我們對烏克蘭人民的承諾，捍衛自由和民主"。

意大利當局為烏克蘭總統到訪實施了嚴密安保措施。據法新社羅馬報道說，許多警察在市內巡邏，執法摩托車停在戰略街角。狙擊手被部署在屋頂上，羅馬上空實施禁飛，包括未經授權的無人機。

烏克蘭總統澤連斯基今天中午與意大利總理梅洛尼會面，後者在2月份訪問過基輔，確認了意大利對烏克蘭的支持，儘管意大利在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭領土之前與俄羅斯關係密切。

烏克蘭總統澤連斯基還將拜會教皇方濟各。這位86歲的教皇曾於2020年2月在梵蒂岡接待過澤連斯基先生，並多次呼籲在烏克蘭實現和平。他幾乎每周都會在總聽會上為烏克蘭戰爭的受害者祈禱。

上個月，教皇方濟各會見了烏克蘭總理什米格爾，後者邀請他訪問烏克蘭，並請求梵蒂岡教廷幫助被強行帶到俄羅斯的烏克蘭兒童返回。

今天周六，教皇方濟各在梵蒂岡接見各國大使時，再次談到"烏克蘭戰爭帶來了無盡的痛苦和死亡"。